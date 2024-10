Λίβανος: Οι IDF ζητούν την εκκένωση 20 πόλεων – «Είναι μόνο η αρχή» λέει η Χεζμπολάχ για τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ

Η ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση προέτρεψε σήμερα τους κατοίκους περισσότερων από 20 πόλεων στον νότιο Λίβανο να εκκενώσουν άμεσα τις περιοχές τους, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του IDF, Αβιτσάι Αντράι, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Οι περιοχές αυτές εκτείνονται βόρεια από τον ποταμό Λιτάνι, ο οποίος οριοθετεί τη ζώνη ασφαλείας που έχει οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός, μέσω της ανακοίνωσης, προειδοποίησε ότι δεν επιθυμεί να θέσε σε κίνδυνο τους αμάχους, αλλά υπογράμμισε πως «όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό μάχης, θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο». Η ανακοίνωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την έναρξη περιορισμένων χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.



Η ισραηλινή επιχείρηση φέρεται να έχει ως στόχο την απομάκρυνση της Χεζμπολάχ προς τον βορρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της «Απόφασης 1701» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου και οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ πρέπει να είναι οι μόνες ένοπλες δυνάμεις νότια του ποταμού Λιτάνι.

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ (UNIFIL) δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί από το Ισραήλ για τις προθέσεις του να προχωρήσει σε περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο. Παρά την κλιμάκωση της έντασης, οι ειρηνευτικές δυνάμεις παραμένουν στις θέσεις τους, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να απομακρυνθούν από προκλητικές ενέργειες. «Οποιαδήποτε εισβολή στο Λίβανο αποτελεί παραβίαση της κυριαρχίας του και του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε η UNIFIL.

STATEMENT:

Yesterday, the IDF notified UNIFIL of their intention to undertake limited ground incursions into Lebanon.

— UNIFIL (@UNIFIL_) October 1, 2024