Ισραήλ: Η Μεραρχία που διέλυσε τη Χαμάς στο Χαν Γιουνίς ηγείται της εισβολής στον Λίβανο – Βίντεο της στρατιωτικής επιχείρησης

Μια ακόμη κρίσιμη φάση ξεκίνησε στο μέτωπο του Λιβάνου, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν την πρώτη τους προέλαση σε αρκετά χωριά στο ανατολικό τμήμα της χώρας, με στόχο να αντιμετωπίσουν τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Τα γεγονότα εξελίσσονται γρήγορα, καθώς το Ισραήλ επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία του στη νότια πλευρά του Λιβάνου, αντιμετωπίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αντίστασης του σιιτικού κινήματος.

Το βράδυ της Δευτέρας, η επιχείρηση των IDF στον νότιο Λίβανο υποστηρίχθηκε από πυρά του πυροβολικού και συλλογή πληροφοριών από την πολεμική αεροπορία, με στόχο την καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ και την εξουδετέρωση των μαχητών της. Σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post από το μέτωπο, η εισβολή καθοδηγείται από την 98η Μεραρχία, υπό τον διοικητή της, ταξίαρχο Γκάι Λέβι, ο οποίος ηγείται επίσης της ειδικής δύναμης Egoz, της μονάδας των αλεξιπτωτιστών και της 7ης Ταξιαρχίας των Τεθωρακισμένων.

Η 98η Μεραρχία, γνωστή για την επιτυχημένη καταστολή της Χαμάς στο Χαν Γιουνίς μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Μαρτίου 2024, έλαβε εντολή να επαναλάβει την ιστορική της επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση, αυτή τη φορά στο βόρειο μέτωπο.

Πριν την έναρξη της εισβολής, ο Διοικητής της Egoz εμψύχωσε τους στρατιώτες του λέγοντας: «Έχουμε τη μεγάλη τιμή να γράψουμε ιστορία στο Βορρά, όπως κάναμε και στη Γάζα. Ξεκινήσαμε με μικρότερες επιχειρήσεις, αλλά σήμερα ξεκινάμε μια πιο ουσιαστική εισβολή για να επιστρέψουμε τους κατοίκους του Βορρά στα σπίτια τους. Είναι μια σημαντική υπόθεση, καθώς δεν έχουμε εισβάλει στον Λίβανο από το 2006».

After operating in Gaza, where the soldiers of the 98th division gained skills and operational experience, they moved north and are now conducting limited, localized, targeted operations that began last night.

