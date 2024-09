Λίβανος: Ξεκίνησε η χερσαία εισβολή του Ισραήλ – Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ

Ισραηλινοί στρατιώτες εισήλθαν στον νότιο Λίβανο το βράδυ της Δευτέρας, στο πλαίσιο χερσαίας επίθεσης, καθώς η ένταση με τη Χεζμπολάχ συνεχίζει να κλιμακώνεται, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP. Πρόκειται για την πρώτη χερσαία επιχείρηση των IDF στον Λίβανο από το 2006.

Παράλληλα, τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχει ισχυρός ισραηλινός βομβαρδισμός με πυροβολικό στο χωριό Wazzani, κοντά στο χωριό Ghajar, στα σύνορα. Οι αναφορές αυτές ενισχύουν τις ενδείξεις ότι έχει ξεκινήσει η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στον νότιο Λίβανο.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε επίσης βομβαρδισμούς στις πόλεις Khiam και Marjayoun, πόλεις βορειοδυτικά του Wazzani, πιο μέσα στον Λίβανο.

🚨🇮🇱🇱🇧 BREAKING: ISRAEL shares first photo of their INVASION into Lebanon. pic.twitter.com/9B4E0LfhZI — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) September 30, 2024

Η κλειστή στρατιωτική ζώνη που κήρυξαν οι IDF

Οι IDF επέβαλαν νωρίτερα κλειστή στρατιωτική ζώνη στην περιοχή των βόρειων συνοριακών κοινοτήτων Metula, Misgav Am και Kfar Giladi. Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι η κίνηση αυτή έγινε μετά από νέα αξιολόγηση. Η διαταγή υπογράφηκε από τον αρχηγό της Βόρειας Διοίκησης, υποστράτηγο Όρι Γκόρντιν.

בהתאם להערכת המצב, הוחלט על צו שטח צבאי סגור במרחב מטולה, משגב עם וכפר גלעדי.

צה”ל מבהיר כי הכניסה למרחב זה אסורה בהחלט pic.twitter.com/vcRAz9tyR7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 30, 2024



«Οι IDF διευκρινίζουν ότι η είσοδος στην περιοχή αυτή απαγορεύεται αυστηρά», προστίθεται.

The IDF has announced a closed military zone in the areas of Metula, Misgav Am and Kfar Giladi, across the border from where shelling is now being reported near the Lebanese towns of Wazzani and Khiam https://t.co/K5gnNK06j8 pic.twitter.com/HzEOUFEGyy — Evan Hill (@evanhill) September 30, 2024

Μετακινείται ο λιβανέζικος στρατός

Παράλληλα, οι δυνάμεις του λιβανέζικου στρατού αποσύρθηκαν από τις θέσεις τους κατά μήκος των νότιων συνόρων της χώρας με το Ισραήλ και μετακινήθηκαν σε απόσταση τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων βόρεια από τη μεθόριο, όπως ανέφερε πηγή ασφαλείας του Λιβάνου στο πρακτορείο Reuters.



Αντίστοιχα, ένας Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο AFP ότι ο λιβανέζικος στρατός αναδιοργανώνει τις δυνάμεις του που σταθμεύουν στα νότια σύνορα της χώρας. Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ανέφερε ότι «ο στρατός του Λιβάνου αναδιατάσσει και ανασυντάσσει τις δυνάμεις του» στα νότια σύνορα, αντιδρώντας στις απειλές του Ισραήλ για χερσαία επιχείρηση κατά των στόχων της Χεζμπολάχ.

Πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν.

Η σιιτική οργάνωση δήλωσε ότι εκτόξευσε επίσης έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς κατά του Kfar Giladi, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην κλειστή στρατιωτική ζώνη του Ισραήλ, και δήλωσε ότι στόχευσε επίσης έναν οικισμό στο βόρειο Ισραήλ σε ένα μπαράζ ρουκετών.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους Fadi 1 σε περιοχές στη βόρεια Χάιφα.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντόπισε 10 ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από το λιβανέζικο έδαφος προς το βόρειο τμήμα του και ότι ορισμένες από αυτές αναχαιτίστηκαν.

Οι πρώτες αναφορές για πιθανή χερσαία εισβολή

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από αναφορές που έδειχναν ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει μια «περιορισμένης έκτασης» χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, πιθανότατα εντός των επόμενων ωρών, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS τη Δευτέρα.

A very heavy deployment of Israeli tanks on the northern front and the Golan Heights, before an expected Israeli ground incursion into southern Lebanon to destroy Hezbollah’s infrastructure.@nourabohsn pic.twitter.com/zeolFVfFke — Nova Pulse Intel (@NPi08) September 30, 2024



Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι πίστευαν ότι είχαν πείσει το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο. Αυτό προήλθε μετά από εντατικές συνομιλίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, οι ΗΠΑ παρατήρησαν κάποια σημάδια ότι το Ισραήλ ετοιμαζόταν να κινηθεί στον Λίβανο, και κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση ήταν επικείμενη.

Μετά από τις συζητήσεις, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν ότι πίστευαν ότι το Ισραήλ προγραμματίζει μόνο μικρότερες, στοχευμένες επιδρομές στον νότιο Λίβανο. Οι πρόσφατες επιδρομές από τις ισραηλινές ειδικές δυνάμεις θα σχεδιάζονταν για να εξαλείψουν τις θέσεις μάχης από τις οποίες η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι διεξάγει «αυτήν τη στιγμή» περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. «Έτσι μας ενημέρωσαν, ότι διεξάγουν αυτήν τη στιγμή περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα», διευκρίνισε ο Μάθιου Μίλερ. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μπορεί να επιβεβαιώσει πως πρόκειται για χερσαίες επιχειρήσεις «περιορισμένης κλίμακας», ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ απάντησε: «Αυτό αντιλαμβανόμαστε». State Dept. Spokesperson Matthew Miller @StateDeptSpox confirms Israel has informed U.S. officials a “limited ground invasion” into Lebanon is imminent. pic.twitter.com/qjfaKTaTfN — Joe Khalil (@JoeKhalilTV) September 30, 2024

Ο Μπάιντεν ζητά κατάπαυση του πυρός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ζήτησε σήμερα μια κατάπαυση του πυρός όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις παραπάνω αναφορές ότι το Ισραήλ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, σχετικά με τις αναφορές για επικείμενη περιορισμένης κλίμακας χερσαία εισβολή του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ανησυχώ περισσότερο από όσο νομίζετε και θα αισθανόμουν καλύτερα αν σταματούσαν. Πρέπει να έχουμε κατάπαυση του πυρός τώρα».

President Biden on #Israel on a question about #Israel planning an imminent ground operation in #Lebanon: “I am more aware than you might know, and I’m comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now” pic.twitter.com/tfxtcHobWL — Middle East and North Africa Breaking News (@MENA_BRKNews) September 30, 2024



Με πληροφορίες από: Times of Israel, Jerusalem Post, New York Times, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera