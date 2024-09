Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε για πρώτη φορά επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Noor εναντίον του Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, στόχος της επίθεσης ήταν το κιμπούτς Κφαρ Γκιλαντί στο βόρειο Ισραήλ.

Οι ιρανικής κατασκευής βαλλιστικοί πύραυλοι Noor χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον πλοίων.

#Hezbollah‌ announces the use of a new weapon, the Noor missile, in the field. pic.twitter.com/ynElay9oXA

