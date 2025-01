Λίβανος: Οι IDF παραμένουν πλήρως ανεπτυγμένες στα νότια λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για να αποσυρθούν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε τομείς του νοτίου Λιβάνου, παρότι στη θεωρία σήμερα εκπνέει η προθεσμία των εξήντα ημερών που είχαν στη διάθεσή τους για να αποσυρθούν από την επικράτεια της γειτονικής χώρας, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το κίνημα Χεζμπολάχ, που θεωρείται προσκείμενο στο Ιράν.

Ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε το Σάββατο (25/1) τις «δικαιολογίες» του Ισραήλ και τόνισε πως είναι έτοιμος να «συνεχίσει την ανάπτυξή του μόλις ο ισραηλινός εχθρός αποσυρθεί».

Βάσει των όρων της συμφωνίας που τερμάτισε την 27η Νοεμβρίου τον πόλεμο που μαινόταν για δυο μήνες ανάμεσα στο κίνημα Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ επιτρέπεται πλέον να έχουν δυνάμεις ανεπτυγμένες στον νότιο Λίβανο, από όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποτίθεται θα ολοκλήρωναν την αποχώρησή τους σήμερα 26η Ιανουαρίου.

