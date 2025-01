Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούν η κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία για εκεχειρία

Την ημέρα που αφέθηκαν ελεύθερες τέσσερις στρατιωτίνες που κρατούνταν αιχμάλωτες από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 200 παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στο Ισραήλ αργά το βράδυ του Σαββάτου (25/1), για να απαιτήσουν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να τηρήσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε πριν από δέκα ημέρες και τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη Κυριακή.

Έγιναν συγκεντρώσεις στο Τελ Αβίβ, στη Χάιφα, στην Ιερουσαλήμ και αλλού. Συμμετέχοντες και συμμετέχουσες κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «σταματήστε τον πόλεμο» ή «μην αφήσετε κανέναν όμηρο πίσω».

WATCH: Israeli protesters and relatives of the hostages in Gaza protested outside the country’s defense ministry in Tel Aviv and from Hostages Square, calling for the release of all remaining captives pic.twitter.com/T39juBRNBm

— Reuters Asia (@ReutersAsia) January 26, 2025