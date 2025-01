Γερμανία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της ακροδεξιάς

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα σε περισσότερες από 60 πόλεις της Γερμανίας εναντίον της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), του ακροδεξιού λαϊκισμού και ζητώντας από τα δημοκρατικά κόμματα να μην συνεργαστούν μετεκλογικά με την AfD.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο Βερολίνο τουλάχιστον 35.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου και κρατώντας κεριά και φανάρια έστειλαν το μήνυμά τους «κατά της στροφής της χώρας προς τα δεξιά», με συνθήματα κατά της συνεργασίας των υπόλοιπων κομμάτων με την AfD. «Διαφορετικά, θα ακολουθήσει εξέγερση των αξιοπρεπών», φώναζαν οι διαδηλωτές. Ο Κρίστοφ Μπάουτς, επικεφαλής της οργάνωσης Campact, η οποία συνδιοργάνωσε την διαδήλωση μαζί με τις «Παρασκευές για το Μέλλον» και την οργάνωση «Γονείς κατά της Ακροδεξιάς», τόνισε ότι «τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να βοηθήσουν ώστε να αντέξει το “τείχος πυρός” και να μην συνεργαστούν με την AfD» και, απευθυνόμενος συγκεκριμένα στον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε ότι «εάν επιδιώκει πλειοψηφία με την AfD για τα θέματα μετανάστευσης, θα ακολουθήσει εξέγερση των αξιοπρεπών σε αυτή τη χώρα».

Στην διαδήλωση συμμετείχε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Συνόδου των Ευαγγελικών Εκκλησιών της Γερμανίας Άννα-Νικόλ Χάινριχ, η οποία τόνισε ότι «ο Θεός έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους την ίδια αξιοπρέπεια και για αυτό δεν θα μείνουμε σιωπηλοί όταν οι άνθρωποι αποκλείονται, δέχονται επιθέσεις ή απειλές και αντιστεκόμαστε σε όποιον επιτίθεται στην δημοκρατία». Σημείωσε επίσης ότι οι εκκλησίες παραμένουν καταφύγιο και κάλεσε τους πολιτικούς να μην διαστρεβλώνουν τα γεγονότα κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Thousands protested in Berlin and other cities across Germany against far-right extremism and the growing popularity of the anti-immigrant Alternative for Germany (AfD) party, ahead of a Feb. 23 general election.

