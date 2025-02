Λίβανος: «Επ’ αόριστον» θα παραμείνουν οι IDF στην ουδέτερη ζώνη στα νότια της χώρας

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε την Πέμπτη (27/2) ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει «επ’ αόριστον» στην ουδέτερη ζώνη στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου ισχύει εκεχειρία με τη λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ από τις 27 Νοεμβρίου.

«Υπάρχει μια ουδέτερη ζώνη (στα σύνορα με τον Λίβανο), δεν ήταν εύκολο, αλλά επέμεινα στη θέση και πήραμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ, τους δώσαμε έναν χάρτη και μένουμε επ’ αόριστον», είπε ο Κατς σε διάσκεψη περιφερειακών ηγετικών στελεχών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Ο ισραηλινός στρατός αναμενόταν να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο στις 18 Φεβρουαρίου, με βάση μια συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου.

Όμως εκείνη την ημέρα, ο Κατς ανακοίνωσε την παραμονή των ισραηλινών στρατευμάτων σε «πέντε σημεία ελέγχου» στον νότιο Λίβανο, προκειμένου να «εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια για όλες τις τοποθεσίες στο βορρά» του Ισραήλ, που συνορεύει με τον Λίβανο. Δεν έδωσε καμία ένδειξη για τη συνέχεια.

