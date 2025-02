Λίβανος: Στον…. αέρα η εκεχειρία μετά τις νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ – Με αντίποινα απειλεί η Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον μία γυναίκα σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν Ισραηλινοί στρατιώτες στο νότιο Λίβανο άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον ανθρώπων που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στην πόλη Χούλα κοντά στα σύνορα, παρά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σήμερα νέες αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, με στόχο στρατιωτικές θέσεις της Χεζμπολάχ, όπου βρίσκονταν εκτοξευτήρες ρουκετών και όπλα.

Israeli forces killed a woman and abducted five residents in the village of Hula, Southern Lebanon. pic.twitter.com/gh6MoIoB6W

Τα συμβάντα αυτά έρχονται μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα εντάσεων στον Λίβανο, καθώς σε δύο μέρες λήγει η προθεσμία της 18ης Φεβρουαρίου για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, όπως ορίζει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ/Χεζμπολάχ.

Σε ομιλία του σήμερα ο Ναΐμ Κάσεμ, ηγέτης του ένοπλου σιιτικού κινήματος δήλωσε ότι εναπόκειται στη λιβανική κυβέρνηση να ασκήσει πιέσεις στο Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο έως την προθεσμία της Τρίτης 18 Φεβρουαρίου, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει «κανένα πρόσχημα» να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε οποιοδήποτε σημείο στο νότιο Λίβανο.

Ο Κάσεμ είπε ότι οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική παρουσία σε λιβανικό έδαφος μετά τις 18 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπιστεί ως κατοχική δύναμη. «Όλοι γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζεται μια κατοχή», είπε, χωρίς να απειλήσει ρητά ότι η Χεζμπολάχ θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Σήμερα το απόγευμα, σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «πριν λίγο, (ο στρατός) πραγματοποίησε βάσει πληροφοριών πλήγματα ακριβείας σε στρατιωτικές τοποθεσίες στο λιβανικό έδαφος όπου βρίσκονταν εκτοξευτήρες ρουκετών και όπλα, όπου είχαν εντοπιστεί δραστηριότητες της Χεζμπολάχ». Δεν διευκρίνισε την τοποθεσία των πληγμάτων.

Το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν τρεις επιδρομές στην κοιλάδα Μπεκάα στον ανατολικό Λίβανο. «Εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν δύο πλήγματα στα περίχωρα του χωριού Χαρμπάτα και ένα τρίτο πλήγμα στο χωριό», που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μπεκάα.

IDF opening fire now at us; journalists, residents, army and civil defense in Houla, Lebanon . Multiple people were people were shot and injured today. One woman so far has been killed. Multiple people have been kidnapped. pic.twitter.com/4f9rtkVRX6

— courtneybonneauimages (@cbonneauimages) February 16, 2025