Παρίσι: «Ανισόρροπος» ο οπλισμένος με σπαθιά άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες αστυνομικού λένε οι Αρχές

Ένας άνδρας που «κουβαλούσε δύο σπαθιά» και «απείλησε αστυνομικούς» την Κυριακή (16/2) κοντά στο Παρίσι τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες αστυνομικού, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο αστυνομική πηγή.

Οι αρχές έκαναν λόγο για ενέργεια ενός «ανισσόροπου» ατόμου, αποκλείοντας την πιθανότητα τρομοκρατικού κινήτρου. Το περιστατικό συνέβη σε πολυσύχναστο δρόμο στις 17:40 τοπική ώρα (18:40 ώρα Ελλάδας), όταν ο άνδρας, του οποίου η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, «απείλησε αστυνομικούς» και αρνήθηκε να «καταθέσει τα όπλα», είπε η ίδια πηγή.

BREAKING:

French policemen just shot a man in Paris who attacked them with 2 machetes.

He sustained life-threatening injuries.

It’s the 2nd time today French policemen shoot someone trying to stab them. pic.twitter.com/wGAfG4xxRN

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 16, 2025