Λίβανος: Εφιάλτης δίχως τέλος – Τουλάχιστον 14 νεκροί από ισραηλινό χτύπημα στα βόρεια της χώρας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στο χωριό Αΐν Γιακούμπ, στο βόρειο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο κοινοτάρχης.

⚡️BREAKKNG

New Israeli massacre, Over 30 civilian martyrs mostly children and women in the Israeli airstrikes on a building in the town of Ain Yaaqoub in Akkar, Lebanon. – Lebanese sources. pic.twitter.com/yhHDrbAaJz

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) November 11, 2024