Λιθουανία: Το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε σπίτι – Πληροφορίες για έναν νεκρό – Εικόνες σοκ από το σημείο

Ένα εμπορευματικό αεροσκάφος συνετρίβη στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας νωρίς το πρωί της Δευτέρας, αναφέρει το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Delfi.lt» .

Όπως ενημέρωσε η αστυνομία, στις 5.31 λήφθηκε αναφορά ότι ένα αεροπλάνο φορτίου έπεσε στο Βίλνιους. Λέγεται ότι επέβαιναν τέσσερα άτομα – δύο πιλότοι και δύο υπάλληλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Τμήματος Συντονισμού Καταστάσεων της Πυροσβεστικής και Διάσωσης, το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε διώροφη κατοικία προκαλώντας μεγάλη φωτιά.

A cargo #Boeing 737 crashed in Vilnius, #Lithuania.

With all the disregard for safety during the production, it was only a matter of time.

I hope Boeing won’t assassinate other whistleblowers to cover this up. pic.twitter.com/u4351evQHA

