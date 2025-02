Λευκός Οίκος: Τι σημαίνει ο καβγάς Ζελένσκι-Τραμπ μπροστά στις κάμερες – Οι επόμενες κινήσεις και το βάρος στις πλάτες της Ευρώπης

Αυτό που έγινε το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας, 28/2/25) στο Οβάλ Γραφείο, μπροστά στις κάμερες, ήταν πρωτοφανές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πήγε στον Λευκό Οίκο για να υπογράψει συμφωνία για την εκμετάλλευση των ορυκτών της Ουκρανίας, η οποία ήλπιζε ότι θα του άνοιγε τον δρόμο για να εξασφαλίσει αμερικανικές εγγυήσεις έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, αλλά τελικά τσακώθηκε κι έφυγε με άδεια χέρια.

Γράφει ο Θοδωρής Γ. Κανέλλος

Χωρίς να υποτιμούμε τον τριετή αγώνα του Ζελέσνκι, αυτή ήταν, η πιο κρίσιμη διπλωματική και πολιτική στιγμή για τον ίδιο και τη χώρα του, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο κατέληξε σε μια εξαιρετική, για τα ειωθότα, ένταση που ξέσπασε μέσα στο Οβάλ Γραφείο.

Ουσιαστικά, ήταν ένα δημόσιο κατσάδιασμα του Ουκρανού ηγέτη, εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπρόεδρου του Τζέι Ντι Βανς. Ξεκίνησε με τον Βανς να λέει στον Ζελένσκι ότι ο πόλεμος έπρεπε να τερματιστεί μέσω της διπλωματίας. Τι είδους διπλωματία, ρώτησε ο Ζελέσνκι.

Στην συνέχεια κατηγορήθηκε από τον αντιπρόεδρο Βανς ότι δεν είχε σεβασμό. Αυτό, μετά, κλιμακώθηκε πολύ γρήγορα στις εικόνες που έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου. Ο Τραμπ και ο Βανς κατηγόρησαν τον Ζελένσκι ότι είναι αχάριστος για την τριετή αμερικανική υποστήριξη, λέγοντάς του ότι δεν είναι σε θέση να πει στις ΗΠΑ πώς πρέπει να αισθάνονται για τον πόλεμο και την βοήθεια ούτε τι πρέπει να κάνουν.

Όλοι οι παρόντες, δημοσιογράφοι και κυβερνητικά στελέχη των δύο χωρών έμειναν άναυδοι. Σε μια στιγμή η πρέσβης της Ουκρανίας έσκυψε το κεφάλι της και το έκρυψε μέσα στα χέρια της.

The Ukrainian ambassador had her head in her hands by this point. pic.twitter.com/AhnsgWbqOb

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 28, 2025