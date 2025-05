Κορυφώνεται η ένταση στο Κασμίρ: Τουλάχιστον 11 νεκροί από τις εχθροπραξίες μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν – Τραμπ: «Ελπίζω ότι οι συγκρούσεις θα τελειώσουν πολύ γρήγορα»

Στην κόψη του ξυραφιού βαδίζουν οι σχέσεις Ινδίας και Πακιστάν, καθώς τουλάχιστον 11 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, είναι ο τραγικός συνολικός απολογισμός των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών, με φόντο τα εδάφη του Κασμίρ, που συνέβησαν αργά το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα Ελλάδας).

Indian Armed Forces launched #OperationSindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir from where terrorist attacks against India have been planned and directed.

Altogether, nine (9) sites have been targeted.

There will be a… pic.twitter.com/IR3HEokmHn

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 6, 2025