Κωνσταντινούπολη: Χιλιάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν για την Ημέρα της Γυναίκας αψηφώντας την απαγόρευση διαδηλώσεων

Χιλιάδες Τουρκάλες αψήφησαν την απαγόρευση των διαδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο (8/3) για αυτό που ονόμασαν «φεμινιστική νυχτερινή πορεία».

Η αστυνομία τις εμπόδισε να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ στο κέντρο της πόλης, αλλά τις επέτρεψε να συνεχίσουν την πορεία τους για λίγο, αν και αργότερα χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να τις διαλύσει.

On Women’s Day, thousands of women in Turkiye defied a government ban, marching in Istanbul against gender inequality and violence.

Despite the ban, they rallied in Taksim Square with speeches, songs, and dance.@mohammed11saleh gets you this report pic.twitter.com/xu1MHRRBoq

— WION (@WIONews) March 8, 2025