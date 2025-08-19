Κομισιόν: Η Ευρώπη θα εκπαιδεύσει Ουκρανούς στρατιώτες και θα επιβάλλει νέες κυρώσεις στην Ρωσία – Ο ρόλος της Ιαπωνίας

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στην εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών και θα επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εικονική συνάντηση του “Συνασπισμού των προθύμων” την Τρίτη.

“Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς ότι ο Πούτιν θα τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση”, έγραψε η Κάλλας σε ανάρτησή της στο X. “Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου”.

Μεταξύ αυτών των εγγυήσεων ασφαλείας, συνέχισε h Κάλλας, θα είναι η εκπαίδευση της ΕΕ για “Ουκρανούς στρατιώτες και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας”. “Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας”, πρόσθεσε h Kallas. “Το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τον επόμενο μήνα”, είπε.

Νωρίτερα την Τρίτη, εκπρόσωπος του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο συνασπισμός συζήτησε πώς θα μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις “στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του”.

Έτοιμη για συμμετοχή στις εγγυήσεις ασφαλείας η Ιαπωνία

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, Σικέρου Ισίμπα, δήλωσε ότι η χώρα του θα συμμετάσχει στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας, αλλά δεν αποκάλυψε σχετικά τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό, ανέφερε το Nippon, το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

“Θα συζητήσουμε διεξοδικά τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει το έθνος μας, μεταξύ άλλων από την άποψη των νόμων και των δυνατοτήτων, και θα διαδραματίσουμε τον κατάλληλο ρόλο”, δήλωσε ο Ishiba στους δημοσιογράφους την Τρίτη στο γραφείο του στο Τόκιο.

Ωστόσο, ο Ισίμπα τόνισε ότι η Ιαπωνία “δεν βρίσκεται στη φάση όπου μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες” σχετικά με την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει στην Ουκρανία.

Αν και δεν είναι επίσημο μέλος του ΝΑΤΟ, η Ιαπωνία συνεργάζεται στενά με τη στρατιωτική συμμαχία και τα σχόλια του Ισίμπα αποτελούν μέτρο του πόσες δυτικές χώρες είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της Ουκρανίας σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επίθεσης, μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της εισβολής της Μόσχας.