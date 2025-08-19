Κομισιόν: Η Ευρώπη θα εκπαιδεύσει Ουκρανούς στρατιώτες και θα επιβάλλει νέες κυρώσεις στην Ρωσία – Ο ρόλος της Ιαπωνίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΑΓΙΑ ΚΑΛΑΣ

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν,  Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στην εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών και θα επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εικονική συνάντηση του “Συνασπισμού των προθύμων” την Τρίτη.

“Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς ότι ο Πούτιν θα τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση”, έγραψε η Κάλλας σε ανάρτησή της στο X. “Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου”.

Μεταξύ αυτών των εγγυήσεων ασφαλείας, συνέχισε h Κάλλας, θα είναι η εκπαίδευση της ΕΕ για “Ουκρανούς στρατιώτες και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας”.  “Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας”, πρόσθεσε h Kallas. “Το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τον επόμενο μήνα”, είπε.

Νωρίτερα την Τρίτη, εκπρόσωπος του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο συνασπισμός συζήτησε πώς θα μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις “στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του”.

Έτοιμη για συμμετοχή στις εγγυήσεις ασφαλείας η Ιαπωνία

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, Σικέρου Ισίμπα, δήλωσε ότι η χώρα του θα συμμετάσχει στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας, αλλά δεν αποκάλυψε σχετικά τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό, ανέφερε το Nippon, το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

“Θα συζητήσουμε διεξοδικά τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει το έθνος μας, μεταξύ άλλων από την άποψη των νόμων και των δυνατοτήτων, και θα διαδραματίσουμε τον κατάλληλο ρόλο”, δήλωσε ο Ishiba στους δημοσιογράφους την Τρίτη στο γραφείο του στο Τόκιο.

Ωστόσο, ο Ισίμπα τόνισε ότι η Ιαπωνία “δεν βρίσκεται στη φάση όπου μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες” σχετικά με την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει στην Ουκρανία.

Αν και δεν είναι επίσημο μέλος του ΝΑΤΟ, η Ιαπωνία συνεργάζεται στενά με τη στρατιωτική συμμαχία και τα σχόλια του Ισίμπα αποτελούν μέτρο του πόσες δυτικές χώρες είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της Ουκρανίας σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επίθεσης, μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της εισβολής της Μόσχας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

ΗΠΑ: Προσθέτουν άλλες 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα δασμών χάλυβα και αλουμινίου

Κικίλιας: Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων

Apple: Τρεις ασυνήθιστες ανακοινώσεις προϊόντων που περιμένουμε αυτό το φθινόπωρο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:57 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Γιατί ο χάρτης στο Οβάλ Γραφείο καθόρισε την άποψη του Τραμπ για τον πόλεμο – Οι ενστάσεις του Ζελένσκι και ο διακαής πόθος του Πούτιν

Η Ρωσία έχει καταλάβει το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και ένας μεγάλος χάρτης που έδειχνε την περ...
22:15 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Νοσηλεύτρια έβαλε κρέμα αποτρίχωσης στο σαμπουάν της πρώην της – Την εκδικήθηκε επειδή χρησιμοποιούσε τα αγαπημένα της καλλυντικά

Μια ευφάνταστη και μοχθηρή υπόθεση εκδίκησης εκδικάστηκε στη Βρετανία, όπου μια νοσηλεύτρια πα...
21:42 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Σε εξέλιξη τα σχέδια για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι – Τι είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για τις στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, στις ΗΠΑ, η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Ρώσος π...
21:38 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Βρετανία: Αστυνομικός έκλεψε γυναικείο εσώρουχο κατά την διάρκεια έρευνας – Δείτε βίντεο

Την στιγμή που ένας αστυνομικός εν υπηρεσία, στην Βρετανία,  κλέβει τα εσώρουχα μιας γυναίκας ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο