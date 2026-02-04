Κομισιόν για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου: Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές

  • Ο Μάρκους Λαμέρτ, υπεύθυνος Τύπου της Κομισιόν, δήλωσε ότι «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις» για την τραγωδία ανοιχτά της Χίου και ότι «βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές».
  • Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ «διεξάγεται έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα γεγονότα και να καθοριστούν οι συνθήκες του περιστατικού», τονίζει ο υπεύθυνος Τύπου της Κομισιόν.
  • Ο κ. Λαμέρτ τόνισε ότι «κάθε ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι μια τραγωδία στα χέρια των διακινητών», προσθέτοντας ότι «αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να αποτρέψουμε» μέσω της συνεργασίας με χώρες-εταίρους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κομισιόν για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου: Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές

Ο Μάρκους Λαμέρτ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, ρωτήθηκε για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Ο Λαμέρτ απάντησε ότι «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές. Διεξάγεται έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα γεγονότα και να καθοριστούν οι συνθήκες του περιστατικού».

Ο κ. Λαμέρτ τόνισε, σύμφωνα με το ERTNews, ότι «κάθε ζωή που χάνεται στη θάλασσα είναι μια τραγωδία στα χέρια των διακινητών. Πάρα πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή τους και τη χάνουν, και αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Γι’ αυτό και η συνεργασία μας με χώρες – εταίρους είναι τόσο σημαντική».

14:30 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

