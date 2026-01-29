Κολομβία: Νεκρά πέντε μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

  • Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας σκότωσαν πέντε μέλη του Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου ενός ηγετικού στελέχους. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των προέδρων Πέτρο και Τραμπ.
  • Στις 3 Φεβρουαρίου, οι πρόεδροι της Κολομβίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν την ενίσχυση του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί διπλωματική αποκλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών.
  • Οι διμερείς σχέσεις Κολομβίας-ΗΠΑ είχαν εντάσεις μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με κατηγορίες για ανεπαρκή αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση Πέτρο διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Clan del Golfo, χωρίς όμως χειροπιαστό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
Πέντε μέλη του Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας, ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν χθες οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η επιχείρηση έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες, δεν υπάρχουν επιζώντες – Δείτε βίντεο απο τα συντρίμμια

Στη συνάντηση των δυο ηγετών, που έχει προγραμματιστεί να γίνει την 3η Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο, η Μπογοτά και η Ουάσιγκτον σκοπεύουν να συζητήσουν πώς θα μπορέσει να ενισχυθεί ο αγώνας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών εξαγόμενων από την Κολομβία, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ήταν ηγετικό στέλεχος του Clan del Golfo στην Καραϊβική, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας Πέδρο Σάντσες μέσω X.

Συνολικά πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο συνελήφθησαν, είπε χθες Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

Η Κολομβία και οι ΗΠΑ είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, όμως η διμερής σχέση γνώρισε εντάσεις αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας κατηγόρησε τον Κολομβιανό ομόλογό του πως δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπιστούν οι εγκληματικές οργανώσεις κι έφθασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «βαρόνο των ναρκωτικών».

Με φόντο τις αντεγκλήσεις και τις αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στους δυο ηγέτες, ιδίως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, η Ουάσιγκτον επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο, τον πρώτο στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας που προέρχεται από την αριστερά. Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο σηματοδοτεί πάντως διπλωματική αποκλιμάκωση.

Η κυβέρνηση Πέτρο διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Clan del Golfo στο Κατάρ, στο πλαίσιο της πολιτικής που είχε σκοπό να αφοπλιστούν όλες οι ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία (παρατάξεις ανταρτών, ακροδεξιοί παραστρατιωτικοί, καρτέλ) όμως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος επέκρινε έντονα και επανειλημμένα τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική και στη Βενεζουέλα.

Στις αρχές του μήνα, μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Μπογοτά ανακοίνωσε κατόπιν πως οι δυο ηγέτες συμφώνησαν να διεξαχθούν κοινές ενέργειες εναντίον του ELN, της αρχαιότερης οργάνωσης ανταρτών στην Κολομβία, που ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των συνόρων με τη Βενεζουέλα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

