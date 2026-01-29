Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες, δεν υπάρχουν επιζώντες – Δείτε βίντεο απο τα συντρίμμια

Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα σε ορεινή περιοχή της βόρειας Κολομβίας και δεν υπάρχουν επιζώντες, όπως ανακοίνωσε η κολομβιανή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Το αεροσκάφος – ένα Beechcraft 1900D, που εκτελούσε εσωτερική πτήση για λογαριασμό της συνεργαζόμενης με την Satena ιδιωτικής εταιρείας Searca – είχε απογειωθεί από την Κούκουτα (βόρεια, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα) με προορισμό την Οκάνια.

Η επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 10 λεπτά προτού το Beechcract φθάσει στον προορισμό του.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την «πτήση NSE 8849 από την Κούκουτα προς την Οκάνια, το οποίο απογειώθηκε γύρω στις 11:42 (τοπική ώρα, 18:42 στην Ελλάδα) με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:05, ανέφερε την τελευταία επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 11:54 π.μ. σήμερα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Satena.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Λα Πλάγια ντε Μπελέμ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο βουλευτής Ντιόχενες Κιντέρο και ο Κάρλος Σαλσέδο, υποψήφιος για το Κογκρέσο στις προσεχείς εκλογές του Μαρτίου.

A Beechcraft 1900 with registration HK-4709, operated by Searca , which was serving Satena , crashed on Wednesday, January 28, while flying from Cúcuta to Ocaña , northern Santander, Colombia. None of the 15 people on board survived.#aircraft pic.twitter.com/96GUFLDQ7a — FL360aero (@fl360aero) January 28, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ