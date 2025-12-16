Κολομβία: Η Παλόμα Βαλένσια υποψήφια της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2026

Σύνοψη από το

  • Η Παλόμα Βαλένσια ανακοινώθηκε ως η υποψήφια της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2026 στην Κολομβία.
  • Η υποψηφιότητά της σηματοδοτεί την εκπροσώπηση της δεξιάς παράταξης στην κούρσα για την προεδρία της χώρας. Οι εκλογές αναμένονται το 2026.
  • Η Κολομβία ετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές, με την Παλόμα Βαλένσια να διεκδικεί το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κολομβία: Η Παλόμα Βαλένσια υποψήφια της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2026

Το ισχυρότερο κόμμα της δεξιάς στην Κολομβία, το Δημοκρατικό Κέντρο (CD), ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατεβάζει υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2026 τη γερουσιάστρια Παλόμα Βαλένσια. Η 47χρονη δικηγόρος και οικονομολόγος είναι γνωστή για τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ και στη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» που εφαρμόζεται από τις ΗΠΑ απέναντι στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από το καλοκαίρι.

Η Βαλένσια, στενή πολιτική σύμμαχος του πρώην προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε, θα διεκδικήσει το ανώτατο αξίωμα εκπροσωπώντας το κόμμα του, σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή της Καραϊβικής, όπου έχουν ενισχυθεί οι στρατιωτικές παρουσίες με πρόσχημα την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Μετά την εντολή του Τραμπ για ανάπτυξη δυνάμεων και τις αεροπορικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, η Βαλένσια δηλώνει επανειλημμένα στα κοινωνικά δίκτυα πως η «πτώση του Μαδούρο» θα αποτελέσει το «πρώτο βήμα για την απελευθέρωση της Λατινικής Αμερικής».

Η ίδια τάσσεται υπέρ της σκληρής γραμμής απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις στο εσωτερικό της Κολομβίας. Μιλώντας στους υποστηρικτές της στην Μπογοτά, υποσχέθηκε ότι, εάν εκλεγεί, θα εφαρμόσει πολιτική «σιδηράς χειρός» απέναντι στην εγκληματικότητα και τη διακίνηση ναρκωτικών. Η Κολομβία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Βαλένσια αποκάλυψε ότι θα επιδιώξει στενή συνεργασία με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η οποία αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε στον Τραμπ, καθώς και με τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, τον οποίο η αντιπολίτευση αναγνωρίζει ως εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν την ανατροπή του προκειμένου να ελέγξουν τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 2019. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διατηρεί στενή σχέση με την ηγεσία του Δημοκρατικού Κέντρου, ενώ το κόμμα χαιρέτισε τις τελευταίες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον Γουστάβο Πέτρο, τον σημερινό πρόεδρο της Κολομβίας. Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Πέτρο ότι δεν καταβάλλει καμία ουσιαστική προσπάθεια για τον περιορισμό των παράνομων ουσιών και τον έχει χαρακτηρίσει «βαρόνο των ναρκωτικών».

Η Παλόμα Βαλένσια είναι εγγονή του πρώην δεξιού προέδρου Γκιγιέρμο Λεόν Βαλένσια (1962-1966) και αυτοπροσδιορίζεται ως η «πιο πιστή» από τους «στρατιώτες» του Ουρίμπε, ο οποίος κυβέρνησε από το 2002 έως το 2010. Η εκστρατεία της σημαδεύτηκε από τη δολοφονία του 39χρονου γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, διεκδικητή του χρίσματος του CD, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τον Αύγουστο. Δεν υπήρχε συγγενική σχέση με τον πρώην πρόεδρο.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου, ενώ αν χρειαστεί και δεύτερος, αυτός θα γίνει τον Ιούνιο. Η αριστερά έχει ήδη επιλέξει ως υποψήφιό της τον γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, μακροχρόνιο πολιτικό αντίπαλο του Ουρίμπε. Ωστόσο, σε αυτό το πρώιμο στάδιο της προεκλογικής κούρσας, ο Ουρίμπε φαίνεται να διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στατίνες: Επιστήμονες ανακαλύπτουν πότε μπορεί να προκαλούν πόνο στους μύες – Πώς αντιμετωπίζεται

Secret Santa στο γραφείο: Ποια δώρα δεν πρέπει με τίποτα να επιλέξετε

Χριστούγεννα: Τι περιμένουν οι έμποροι για να «ζεσταθεί» η αγορά

ΕΒΕΠ για αγροτικές κινητοποιήσεις: Κάθε επιπλέον εβδομάδα προσθέτει περίπου 200 εκατ. ευρώ ζημιά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή που οι αρχές συλλαμβάνουν τον γιο τους – Ο «μεγάλος καβγάς» πριν από την τραγωδία

Οι αρχές τους Λος Άντζελες έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τη σύλληψη του 32χρονου Νικ Ράινερ...
06:54 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Οι δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόν...
06:39 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Νικολάς Μαδούρο προς Χοσέ Αντόνιο Καστ: «Σεβαστείτε τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα»

Να σεβαστεί τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα, κάλεσε χθες Δευτέρα, ο Νικολάς Μαδούρο, το νέο ...
06:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Σαν Φρανσίσκο: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από απότομο φρενάρισμα τελεφερίκ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν τελεφερίκ στο Σαν Φρανσί...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα