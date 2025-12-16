Κολομβία: Η Παλόμα Βαλένσια υποψήφια της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2026

Το ισχυρότερο κόμμα της δεξιάς στην Κολομβία, το Δημοκρατικό Κέντρο (CD), ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατεβάζει υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2026 τη γερουσιάστρια Παλόμα Βαλένσια. Η 47χρονη δικηγόρος και οικονομολόγος είναι γνωστή για τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ και στη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» που εφαρμόζεται από τις ΗΠΑ απέναντι στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από το καλοκαίρι.

Η Βαλένσια, στενή πολιτική σύμμαχος του πρώην προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε, θα διεκδικήσει το ανώτατο αξίωμα εκπροσωπώντας το κόμμα του, σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή της Καραϊβικής, όπου έχουν ενισχυθεί οι στρατιωτικές παρουσίες με πρόσχημα την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Μετά την εντολή του Τραμπ για ανάπτυξη δυνάμεων και τις αεροπορικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά, η Βαλένσια δηλώνει επανειλημμένα στα κοινωνικά δίκτυα πως η «πτώση του Μαδούρο» θα αποτελέσει το «πρώτο βήμα για την απελευθέρωση της Λατινικής Αμερικής».

Η ίδια τάσσεται υπέρ της σκληρής γραμμής απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις στο εσωτερικό της Κολομβίας. Μιλώντας στους υποστηρικτές της στην Μπογοτά, υποσχέθηκε ότι, εάν εκλεγεί, θα εφαρμόσει πολιτική «σιδηράς χειρός» απέναντι στην εγκληματικότητα και τη διακίνηση ναρκωτικών. Η Κολομβία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Βαλένσια αποκάλυψε ότι θα επιδιώξει στενή συνεργασία με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η οποία αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε στον Τραμπ, καθώς και με τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, τον οποίο η αντιπολίτευση αναγνωρίζει ως εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν την ανατροπή του προκειμένου να ελέγξουν τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας, η οποία βρίσκεται υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 2019. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διατηρεί στενή σχέση με την ηγεσία του Δημοκρατικού Κέντρου, ενώ το κόμμα χαιρέτισε τις τελευταίες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον Γουστάβο Πέτρο, τον σημερινό πρόεδρο της Κολομβίας. Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Πέτρο ότι δεν καταβάλλει καμία ουσιαστική προσπάθεια για τον περιορισμό των παράνομων ουσιών και τον έχει χαρακτηρίσει «βαρόνο των ναρκωτικών».

Η Παλόμα Βαλένσια είναι εγγονή του πρώην δεξιού προέδρου Γκιγιέρμο Λεόν Βαλένσια (1962-1966) και αυτοπροσδιορίζεται ως η «πιο πιστή» από τους «στρατιώτες» του Ουρίμπε, ο οποίος κυβέρνησε από το 2002 έως το 2010. Η εκστρατεία της σημαδεύτηκε από τη δολοφονία του 39χρονου γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, διεκδικητή του χρίσματος του CD, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τον Αύγουστο. Δεν υπήρχε συγγενική σχέση με τον πρώην πρόεδρο.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου, ενώ αν χρειαστεί και δεύτερος, αυτός θα γίνει τον Ιούνιο. Η αριστερά έχει ήδη επιλέξει ως υποψήφιό της τον γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα, μακροχρόνιο πολιτικό αντίπαλο του Ουρίμπε. Ωστόσο, σε αυτό το πρώιμο στάδιο της προεκλογικής κούρσας, ο Ουρίμπε φαίνεται να διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.