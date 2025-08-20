Κοινή δήλωση εννέα χωρών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις – Ανάμεσα τους και η Ελλαδα

Κοινή δήλωση εννέα χωρών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις – Ανάμεσα τους και η Ελλαδα

Εννέα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γουιάνα, η Δημοκρατία της Κορέας, η Σιέρα Λεόνε, η Σλοβενία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Παναμάς, υπέγραψαν κοινή δήλωση για τις Κοινές Δεσμεύσεις του ΟΗΕ σχετικά με την ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια».

Η δήλωση εκφωνήθηκε από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Παναμά, με αφορμή την ετήσια ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Σεξουαλική Βία σε Συγκρούσεις (CRSV).

Οι εννέα χώρες εξέφρασαν την εκτίμησή τους για το έργο της Ειδικής Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Πραμίλα Πάτεν, και επανέλαβαν τη στήριξή τους στην αποστολή της. «Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για το 2024 είναι βαθιά ανησυχητική», τόνισαν, καταδικάζοντας με σαφήνεια τη χρήση σεξουαλικής βίας ως πολεμικής τακτικής από κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες.

Σοβαρή ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές για επιθέσεις σε κέντρα κράτησης, σημεία ελέγχου και ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ακόμη και με θύματα βρέφη. Οι χώρες υπογράμμισαν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τέτοιες επιθέσεις και πως τα εγκλήματα αυτά συνεχίζονται όπου αποτυγχάνει η δικαιοσύνη και κυριαρχεί το στίγμα.

Οι υπογράφοντες ζήτησαν τον τερματισμό της ατιμωρησίας και την απόδοση ευθυνών στους δράστες, σημειώνοντας ότι «η λογοδοσία μετατοπίζει την ντροπή από τα θύματα στους θύτες και συμβάλλει στη διακοπή των κύκλων βίας». Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη για σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση με στόχο την ενίσχυση δράσεων που στηρίζουν τους επιζώντες, ενώ επεσήμαναν πως η CRSV πρέπει να αποτελεί αυτόνομο κριτήριο στα καθεστώτα κυρώσεων του ΟΗΕ.

Επιπλέον, οι χώρες στάθηκαν στη σημασία να διατηρούν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις ισχυρές εντολές με διάσταση φύλου, ακόμη και κατά τη διάρκεια μεταβατικών φάσεων. Τόνισαν ότι πρέπει να περάσουμε από την απλή καταδίκη στην πρόληψη, τη λογοδοσία και την καινοτομία, ώστε να αποτραπεί η διαιώνιση των εγκλημάτων.

Η κοινή δήλωση κατέληξε με κάλεσμα για τολμηρές και συντονισμένες στρατηγικές που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε σωτήριες υπηρεσίες, θα προστατεύουν την υγειονομική υποδομή, θα στηρίζουν οργανώσεις με γυναικεία ηγεσία και θα ενισχύουν τους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης. «Οι επιζώντες δεν είναι μόνοι· οι φωνές τους μετρούν, τα δικαιώματά τους πρέπει να διαφυλαχθούν και η ηγεσία τους είναι ουσιώδης για μια διαρκή ειρήνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

