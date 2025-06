Κίνα: Οι Αρχές εντόπισαν καπιμπάρα που είχε δραπετεύσει από ζωολογικό κήπο πριν δύο μήνες – «Το παιδί που το έσκασε επέστρεψε σπίτι»

Οι αρχές εντόπισαν και το τελευταίο καπιμπάρα από την ομάδα που είχε διαφύγει από ζωολογικό κήπο στην ανατολική Κίνα πριν από δύο μήνες.

Το αγνοούμενο θηλυκό τρωκτικό, με το όνομα «Ντουμπάο» δραπέτευσε από περίφραξη στην περιοχή Yangzhou Zhuyuwan, μαζί με δύο άλλα καπιμπάρα στις αρχές Απριλίου.

Η Ντουμπάο παρέμεινε ελεύθερη για εβδομάδες αφότου τα άλλα δύο καπιμπάρα βρέθηκαν από τους υπαλλήλους του ζωολογικού κήπου.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου προσέφεραν ως αμοιβή κατεψυγμένο τηγανητό ρύζι, μια συσκευασία με αυγά, ένα κουτί με ψωμάκια bao buns, εμπορεύματα με θέμα το καπιμπάρα και δωρεάν είσοδο για όλη τη ζωή στον ζωολογικό κήπο σε όποιον είχε πληροφορίες για το πού βρισκόταν.

Αρχικά η αμοιβή ήταν ένα δωρεάν εισιτήριο για τον ζωολογικό κήπο, γεγονός που οδήγησε σε διαδικτυακά αστεία για την τσιγκουνιά των υπεύθυνων του ζωολογικου κήπου.

