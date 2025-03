Κίνα – Καναδάς: Διαμηνύουν πως θα υπάρξουν «αντίμετρα» για τους νέους δασμούς των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Κίνας ανήγγειλε σήμερα πως θα λάβει «αντίμετρα», μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως οι τελωνειακοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα αυξηθούν στο 20%.

«Η Κίνα είναι έντονα δυσαρεστημένη για το μέτρο αυτό κι εναντιώνεται σθεναρά σ’ αυτό. Θα λάβει αντίμετρα για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», τόνισε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου σε ανακοίνωσή του.

Το Πεκίνο είχε ήδη ξεκαθαρίσει πως επρόκειτο να ανταποδώσει τους δασμούς του προέδρου Τραμπ, ο οποίος υπέγραψε χθες Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει πλέον επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 20% στα κινεζικά αγαθά που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ρεπουμπλικάνος δεν έπαυε να επαναλαμβάνει πως η έκφραση τελωνειακοί δασμοί είναι η «αγαπημένη» του.

Έχει εκφράσει την πρόθεση να τους χρησιμοποιήσει για να ισορροπήσει το ισοζύγιο τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών των ΗΠΑ, να χρηματοδοτήσει εν μέρει τη μείωση των φόρων που εξήγγειλε και να επιβάλλει τον «σεβασμό» από πλευράς των εταίρων της χώρας του.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί το Πεκίνο πως δεν πράττει αρκετά για να καταπολεμήσει τη διακίνηση φαιντανύλης, πολύ ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς το οποίο ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους Αμερικανών από υπερβολική δόση κάθε χρόνο. Του καταλογίζει «laisser-faire».

Ο Καναδάς θα εφαρμόσει τελωνειακούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα από σήμερα, σε αντίποινα σ’ αυτούς που ανακοινώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας Τζάστιν Τριντό, κρίνοντας ότι «τίποτε δεν δικαιολογεί αυτά τα μέτρα» από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

