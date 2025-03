Βολιβία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Δευτέρα (3/3) από πτώση ενός επιβατικού λεωφορείου σε χαράδρα 500 μέτρων στη νότια Βολιβία, πτώση που συνέβη αφού το λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα μικρό φορτηγό, ανακοίνωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Είναι το δεύτερο πολύνεκρο τροχαίο από το Σάββατο, όταν σύγκρουση δύο λεωφορείων είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 37 ανθρώπων στην ίδια περιοχή του Ποτοσί.

Ο προσωρινός απολογισμός από τη σημερινή μετωπική σύγκρουση είναι «25 άνθρωποι νεκροί και 26 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ Ορούρο και Ποτοσί.

