Ντόναλντ Τραμπ: Διέταξε την αναστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία

O πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέστειλε τη Δευτέρα (3/3) τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο AFP, κλιμακώνοντας σημαντικά την πίεση προς το Κίεβο να συμφωνήσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από μια εκρηκτική δημόσια σύγκρουση στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου.

President Donald Trump ordered a pause to all military aid to Ukraine, turning up the heat on Volodymyr Zelenskiy just days after an Oval Office blowup with the Ukrainian president https://t.co/EC2vkzaSI2

«Ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος ότι επικεντρώνεται στην ειρήνη. Χρειαζόμαστε οι εταίροι μας να δεσμευτούν επίσης σε αυτόν τον στόχο», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Κάνουμε παύση και επανεξετάζουμε τη βοήθειά μας για να διασφαλίσουμε ότι συμβάλλει στη λύση», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι μια τέτοια παύση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, αλλά δεν την απέκλεισε.

President Trump says he doesn’t think the Ukraine minerals deal is dead even after his verbal feud with President Volodymyr Zelenskiy last week.

Trump says Zelenskiy “should be more appreciative” of the billions of dollars in aid the US has given https://t.co/REXYueGSKi pic.twitter.com/ueKT6va8V3

