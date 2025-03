ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει σε 20% τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα (3/3) εκτελεστικό διάταγμα που αυξάνει σε 20% από 10% τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, επικρίνοντας το Πεκίνο ότι δεν κάνει αρκετά για να περιορίσει τη ροή φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Οι τελωνειακό δασμοί, που ανακοινώθηκαν αρχικά την 1η Φεβρουαρίου ως μέτρο για την καταπολέμηση της κρίσης των οπιοειδών στις ΗΠΑ, τίθενται πλέον σε ισχύ λόγω της «ανικανότητας» της Κίνας να «καταπολεμήσει την ροή της φαιντανύλης που πλημμυρίζει τη χώρα μας», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση στο X.

Trump increased tariffs on China from 10% to 20%.

Aggregate Demand will decrease.

Markets will short sell.

Economy will continue to slow down.

More pain ahead. pic.twitter.com/0BoxsNALSu

— Mantas Jaskys ⚡️ (@MantasJaskys) March 3, 2025