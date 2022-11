«Ξεχειλίζει» η οργή στην Κίνα – Η απάντηση για τον δημοσιογράφο του BBC που συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε

Διαστάσεις παίρνουν όσα κατήγγειλε το BBC για τον δημοσιογράφο που κάλυπτε τις διαδηλώσεις στην Κίνα. Ο βρετανικός δημόσιος όμιλος μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένας από τους δημοσιογράφους του που κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σαγκάη εναντίον της δρακόντειας πολιτικής «zero COVID», συνελήφθη και «χτυπήθηκε από την αστυνομία».

Witnessed a BBC journalist got sieged and dragged to the ground by several cops in Shanghai earlier tonight on the Urumqi Rd. His friend said he was targeted becuz he was filming the protest. (feel free to @ his handle if you know who this journalist is ) @BBCNews @BBCNewsAsia pic.twitter.com/tPgoPET3hg

— Shanghaishanghai (@Shanghaishang10) November 27, 2022