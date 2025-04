Κένυα: Μια 14χρονη σκοτώθηκε από λιοντάρι στα περίχωρα του Ναϊρόμπι

Μια 14χρονη σκοτώθηκε το Σάββατο από ένα λιοντάρι στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, της πρωτεύουσας της Κένυας, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Άγριων Ζώων (KWS) που διαχειρίζεται την πανίδα της χώρας.

Η επίθεση του λιονταριού έγινε σε ένα αγρόκτημα στα νότια του εθνικού πάρκου του Ναϊρόμπι. Ένας άλλος έφηβος ήταν αυτόπτης μάρτυρας και ειδοποίησε τις αρχές, διευκρίνισε η KWS στην ανακοίνωσή της.

Lion Kills Girl In Rongai:

13-year-old mauled to death by a lion in Rongai

Locals say the lion consumed almost 80% of the body

Peace Mwende was a grade 7 learner

KWS rangers say they are tracking the lion

Family mourns man killed by an elephant#CitizenSundayLive… pic.twitter.com/6APgEBzPKj

