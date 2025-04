Λίβανος: Απρόοπτο για τον μαρωνίτη πατριάρχη Μπεσάρα Ράχι – Έσπασε το ισχίο του την ώρα της λειτουργίας

Ο επικεφαλής της μαρωνίτικης εκκλησίας του Λιβάνου πατριάρχης Μπεσάρα Ράχι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφού έσπασε το ισχίο του κατά τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα, ανακοίνωσε το πατριαρχείο.

Στην αρχή της λειτουργίας στο Μπκερκέ, στα βόρεια της Βηρυτού, ο 85χρονος πατριάρχης «έσπασε το ισχίο του αφού πάτησε τα άμφια του ενώ ανέβαινε στο ιερό» ανέφερε η ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το λιβανέζικο πρακτορείο ANI.

Ο πνευματικός ηγέτης της μαρωνίτικης κοινότητας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας μετά τη λειτουργία και χειρουργήθηκε με επιτυχία.

#Lebanonnews: Maronite #Patriarch Cardinal Mar Bechara Boutros al-Rahi underwent surgery Sunday at Hôtel-Dieu Hospital in Beirut after suffering a fractured hip.

The injury occurred when the Patriarch stumbled and fell during #Easter Mass. https://t.co/okCimi1wsb

