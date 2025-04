Υεμένη: Οι Χούθι μιλούν για 12 νεκρούς σε βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα Σανάα που αποδίδουν στις ΗΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (21/4) ότι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που απέδωσαν στις ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Σανάα είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 30, εν μέσω σχεδόν καθημερινών αμερικανικών πληγμάτων.

«Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε πλήγματα του αμερικανού εχθρού στην αγορά Φάρουα και στην ομώνυμη λαϊκή συνοικία», στο κέντρο της Σανάα, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι που επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SABA, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για «προκαταρκτικό απολογισμό» των θυμάτων.

Την Παρασκευή, οι Χούθι ανακοίνωσαν πως 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 150 τραυματίστηκαν σε νυχτερινές αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο πετρελαϊκό λιμάνι Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα, στα υεμενίτικα παράλια στην Ερυθρά Θάλασσα (δυτικά).

Επρόκειτο για την πλέον πολύνεκρη επίθεση που έχει καταγραφτεί από την έναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του κινήματος ανταρτών αυτού, που υποστηρίζεται από το Ιράν, πριν από δεκαπέντε μήνες. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ανέφερε προχθές Σάββατο ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «σοβαρά ανήσυχος» για τους βομβαρδισμούς αυτούς.

Πέρα από τη Σανάα, στα χέρια των Χούθι από το 2014, αναφέρθηκαν αεροπορικά πλήγματα χθες Κυριακή το βράδυ στις επαρχίες Μαρίμπ (κεντρικά), Χοντάιντα (δυτικά) και Σαάντα (λίκνο και οχυρό των Χούθι, βόρεια), σύμφωνα με το SABA.

🚨More than 50 attacks were carried out by American aircraft on the Yemeni capital, Sanaa, and the governorates of Al Hudaydah, Maariv, and Amran during the last 24 hours since yesterday evening, Saturday.

🚨There are now initial reports of a high-level assassination in Sanaa. pic.twitter.com/0ziXQyaYlF

— Adi 🎗 (@Adi13) April 20, 2025