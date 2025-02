Κενό ασφαλείας στον Λευκό Οίκο: Άγνωστος σκαρφάλωσε ανενόχλητος στα κάγκελα της περίφραξης – Με καθυστέρηση η επέμβαση της Ασφάλειας

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο τραβηγμένο έξω από τον Λευκό Οίκο όπου φαίνεται ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων να προσπαθεί να σκαρφαλώσει στην περίφραξη για να μπει μέσα. Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό που προέρχεται από το κινητό μιας γυναίκας που με τον σύζυγό της βρέθηκε στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ για τουρισμό και συγκεκριμένα έξω από τον Λευκό Οίκο για να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο.

Σε αυτό φαίνεται ένας άνδρας που φοράει μαύρα και κουκούλα να διασχίζει τη λεωφόρο μπροστά από τον Λευκό Οίκο και να αρχίζει να σκαρφαλώνει ανενόχλητος τα κάγκελα. Με γρήγορα βήματα φαίνεται ο άνδρας να περπατά προς την περίφραξη και με επιδέξιες κινήσεις να αρχίζει το σκαρφάλωμα.

Την ώρα που έχει φτάσει στην κορυφή και με ένα… κατακόρυφο περνάει από τη μέσα μεριά της περίφραξης, φαίνεται ότι έχουν καταφτάσει οι δυνάμεις ασφαλείας της επίσημης κατοικίας του πρόεδρου των ΗΠΑ κι άνδρας στο επόμενο πλάνο, καθώς το βίντεο έχει κοπεί για λόγους οικονομίας χρόνου αναφορικά με την επιστροφή του αγνώστου στην έξω πλευρά των κάγκελων, συλλαμβάνεται από την Μυστική Υπηρεσία χωρίς πάντως να προβάλει αντίσταση, σαν να ήξερε τι ακριβώς τον περίμενε.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η επέμβαση των ανδρών της υπηρεσίας ασφάλειας φαίνεται να γίνεται σχετικά καθυστερημένα, αφού ο άνδρας είχε ήδη περάσει από την μέσα μεριά της περίφραξης.

Μάλιστα, ο σύζυγος της γυναίκας που τράβηξε το βίντεο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας πέρασε ακριβώς από μπροστά του και χαρακτηριστικά τον άκουσε, όπως είπε, να μονολογεί «γ@@@α το», πριν αρχίσει το σκαρφάλωμα.

Saw this pretty surreal thing at the White House today. This man walked by my wife and I as we were taking pics of the White House. He walked by us and said “F$ck it” and started crossing barriers until he reached White House fence. Seeing the snipers on top scurrying around… pic.twitter.com/FxA9rCNNKC

— Injury Pic Page (@injurypics) February 4, 2025