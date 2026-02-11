Κατάρ: Οι ΗΠΑ μετακίνησαν τους πυραύλους Patriot σε κινητούς εκτοξευτές στην βάση Αλ Ουντέιντ – Τι σημαίνει η αλλαγή

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην βάση αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, τοποθέτησαν τους πυραύλους Patriot σε κινούμενους εκτοξευτές, καθώς οι εντάσεις με το Ιράν κλιμακώθηκαν από τον Ιανουάριο, όπως έδειξε η ανάλυση δορυφορικών εικόνων, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να μετακινηθούν πιο γρήγορα.

Η απόφαση να τοποθετηθούν οι πύραυλοι Patriot στους κινητούς εκτοξευτές αντί για ημι-στατικούς σταθμούς εκτόξευσης – πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα για να πυροδοτηθούν ή να μετακινηθούν αμυντικά σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης – δείχνει πόσο αυξήθηκαν οι κίνδυνοι καθώς εντάθηκαν οι τριβές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ιράν λόγω των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του, λόγω της υποστήριξής του προς συμμαχικές του ομάδες στη Μέση Ανατολή και λόγω της καταστολής του εσωτερικού κινήματος διαφωνούντων, αν και οι συνομιλίες για την αποφυγή ενός πολέμου δεν έχουν διακοπεί.

Με αντίποινα απειλεί το Ιράν

Υπάρχουν επίσης αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, την Τουρκία και στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση επιθέσεων στο ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να ανταποδώσουν τα πυρά σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση.
Μια σύγκριση των δορυφορικών φωτογραφιών στις αρχές Φεβρουαρίου με αυτές που τραβήχτηκαν τον Ιανουάριο δείχνει πρόσφατη συγκέντρωση αεροσκαφών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού σε ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε ο Γουίλιαμ Γκούντχιντ, αναλυτής εικόνων στην Contested Ground.

Στην βάση Αλ Ουντέιντ, οι πύραυλοι Patriot ήταν ορατοί, τοποθετημένοι σε βαρέα φορτηγά τακτικής κινητικότητας M983 (HEMTT) στις αρχές Φεβρουαρίου, είπε ο Γκούντχιντ. «Η απόφαση αυτή δίνει στους Patriot πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα, που σημαίνει ότι μπορούν να μετακινηθούν σε εναλλακτική τοποθεσία ή να επανατοποθετηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα», είπε.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να κάνει κάποιο σχόλιο.

