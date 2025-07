Κατάρ: Άρχισαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της κυβέρνησης του Ισραήλ και αυτής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ενόψει συμφωνίας νέας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας άρχισαν την Κυριακή (7/7) στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του εμιράτου του Κατάρ, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή του ενήμερη σχετικά.

#UPDATE Indirect negotiations between Israel and Hamas are set to resume on Sunday in Doha for a Gaza truce and hostage release deal, ahead of a visit by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the White House ➡️ https://t.co/g2gMhb6EDV pic.twitter.com/CzUBHEPpGu

