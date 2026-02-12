Καταιγίδα Nils: 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Νότια Γαλλία – Ένας νεκρός

Καταιγίδα Nils: 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στη Νότια Γαλλία – Ένας νεκρός
Στη Λα Ρεόλ, στις 12 Φεβρουαρίου 2026. (Philippe Lopez/AFP)

Η καταιγίδα Nils σαρώνει από την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου τη νότια Γαλλία, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του κοντά στην πόλη Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ, όταν κλαδί δέντρου έπεσε στο όχημά του εξαιτίας των σφοδρών ανέμων.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Enedis, περίπου 850.000 νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ρεύμα το πρωί της Πέμπτης. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι η Nouvelle-Aquitaine (485.000 νοικοκυριά) και η Occitanie (318.000).

Ισχυρές ριπές και «κατάσταση κρίσης»

Η Météo France κατέγραψε ριπές ανέμου που έφτασαν τα 162 χλμ./ώρα στο Biscarrosse, 145 χλμ./ώρα στο Pau και 136 χλμ./ώρα στο Mont-de-Marsan.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε κόκκινος συναγερμός για πλημμύρες στη Garonne, σε τμήμα μεταξύ Langon και Agen, με επίπεδο «συγκρίσιμο με την πλημμύρα του Ιανουαρίου 2022», σύμφωνα με την υπηρεσία Vigicrues.

Στη La Réole, περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις όχθες του ποταμού. «Παραμένουμε σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί δεν γνωρίζουμε πού μπορεί να οδηγήσει η κατάσταση», δήλωσε στο AFP ο δήμαρχος Bruno Marty, κάνοντας λόγο για «κρίσιμη κατάσταση».

Η κόκκινη προειδοποίηση για πλημμύρες σε Gironde και Lot-et-Garonne παρατάθηκε έως την Παρασκευή.

Σχολεία κλειστά και διακοπές σε τρένα και πλοία

Περίπου 30 διαμερίσματα τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό για έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην Aude και στις Pyrénées-Orientales τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Στη Μεσόγειο αναμένονται ριπές 130–150 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα διακοπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μεταξύ Κορσικής και ηπειρωτικής Γαλλίας.

Η SNCF ανακοίνωσε επίσης αναστολή δρομολογίων σε πολλές γραμμές, ιδίως στη Nouvelle-Aquitaine.

Κίνδυνος μεγάλων χιονοστιβάδων στις Άλπεις

Στη Savoie τέθηκε κόκκινος συναγερμός για χιονοστιβάδες, ενώ άλλοι τρεις αλπικοί νομοί βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή.

Σύμφωνα με τη Météo France, έπεσαν 20–50 εκατοστά χιονιού πάνω από τα 2.000 μέτρα υψόμετρο.

Η υπηρεσία έκανε λόγο για «δυτικού τύπου καταιγίδα σπάνιας έντασης και έκτασης», καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

