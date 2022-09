Καναδάς: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα του κυκλώνα «Φιόνα»—Έδεσαν με ιμάντες τα σπίτια στο έδαφος

Η έκταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός κυκλώνας Φιόνα, ο οποίος έπληξε τα παράλια του Καναδά στον Ατλαντικό το Σάββατο, είναι «άνευ προηγουμένου» και θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να αποκατασταθούν οι κρίσιμες υποδομές που καταστράφηκαν, ανακοίνωσε σήμερα ο Μπιλ Μπλερ, ο υπουργός που είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

To imagine the extent of damage consider that this is just ONE wave, invading and battering just ONE house in Burgeo. The destruction as Fiona dwindles over many, many hours will be considerable. My friend Steve Hiscock and @onthego correspondent with BBS sent me this: #nlwx pic.twitter.com/WNmT37aIqk

