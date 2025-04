Καναδάς: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το μακελειό στο Βανκούβερ, συνελήφθη ο 30χρονος οδηγός που σκόρπισε τον θάνατο – «Είδα ανθρώπους να εκσφενδονίζονται»

Τραγωδία στον Καναδά, όπου αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε φεστιβάλ δρόμου στο Βανκούβερ το βράδυ του Σαββάτου. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 30χρονος ύποπτος.

«Ένας ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία του Βανκούβερ μετά τον θάνατο αρκετών ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων σε ένα πάρτι δρόμου στο Νότιο Βανκούβερ νωρίτερα απόψε. Περίπου στις 8:14 μ.μ. στις 26 Απριλίου, ένας άνδρας έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που παρακολουθούσαν το Φεστιβάλ Ημέρας Lapu Lapu κοντά στην East 43rd Avenue και την Fraser Street.

Ένας 30χρονος ύποπτος, ένας άνδρας από το Βανκούβερ, συνελήφθη επί τόπου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται από το Τμήμα Σοβαρών Εγκλημάτων του Αστυνομικού Τμήματος του Βανκούβερ», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο περιστατικό. Επίσης, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια ή για δυστύχημα. Ο αρχηγός της αστυνομίας Στιβ Ράι ρωτήθηκε αν το περιστατικό έχει κάποια σχέση με τις πρόωρες εκλογές που διεξάγονται τη Δευτέρα στη χώρα. «Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό», απάντησε.

«Ένας ύποπτος, ένα όχημα», είπε στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν η αστυνομία αναζητά κάποιο άλλο άτομο. Πάντως, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση σε σχέση με το ποινικό μητρώο του συλληφθέντα.

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL — Insider Wire (@InsiderWire) April 27, 2025

Γιόρταζαν την ημέρα του Λάπου Λάπου

Μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου, ανέφερε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X, δηλώνοντας βαθιά λυπημένος.

Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

«Έχω συγκλονιστεί και είμαι βαθιά λυπημένος για το τρομερό συμβάν στη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα του Λάπου Λάπου», σημείωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ στην ανάρτησή του. «Η σκέψη μας βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Συντετριμμένος για τα «φρικιαστικά γεγονότα», δήλωσε ότι είναι, με ανάρτησή του στο Χ, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ. «Όλοι πενθούμε μαζί σας», τόνισε χαρακτηριστικά. Ανάλογες δηλώσεις έκαναν και οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της χώρας.

Το χρονικό του μακελειού στο Βανκούβερ – Οι μαρτυρίες

Μια χαρούμενη γιορτή βάφτηκε με αίμα, όταν ένα SUV έπεσε πάνω σε πλήθος την Ημέρα Λαπού-Λαπού στο Βανκούβερ, σκοτώνοντας πολλούς ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς περισσότερους. Η εκδήλωση έφτανε στο τέλος της, με πολλούς να παραμένουν εκεί ύστερα από μια συναυλία που έγινε, όταν ένα όχημα ξαφνικά πέρασε από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, δίπλα από τις καντίνες που είχαν στηθεί για το φεστιβάλ, παρασύροντας πολλούς από τους παρευρισκόμενους.

Στις πρώτες εικόνες από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, φαίνεται ένα μαύρο SUV με χτυπημένο το μπροστινό του μέρος, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, αν ήταν αυτό το όχημα που ενεπλάκη στο περιστατικό. Σε βίντεο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό φαίνονται διασώστες και περαστικοί να βοηθούν τραυματίες στον δρόμο, ενώ σε ένα άλλο, φαίνονται τουλάχιστον 10 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Η Άμπιγκεϊλ Αντίσο ήταν με φίλους κοντά στο σημείο, όταν άκουσε δύο δυνατούς θορύβους, και μετά ουρλιαχτά και φωνές. Έτρεξαν προς την Ανατολική 43η Λεωφόρο, και αντίκρισαν ένα φρικτό σκηνικό.

«Υπήρχαν άνθρωποι στον δρόμο. Τους είχαν πατήσει. Κάποιοι ήταν ήδη νεκροί», είπε η Αντίσο, η οποία κάλεσε το 911. Ο Ντέιλ Σελίπε, που ήταν μαζί με την Αντίσο, είδε ένα μικρό παιδί τραυματισμένο και ένα άλλο παιδί με ανοιχτό τραύμα στο κρανίο. Πολλά από τα πτώματα ήταν παραμορφωμένα. «Είδα μία γυναίκα με σπασμένο πόδι. Ένας άνθρωπος κρατούσε το χέρι της προσπαθώντας να την παρηγορήσει», περιγράφει.

Ο Γιοσέμπ Βαρντέχ είναι συνιδιοκτήτης της καντίνας Bao Buns, και ήταν στο φεστιβάλ όλη την ημέρα. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο στην Postmedia, ο Βαρντέχ περιέγραψε όσα συνέβησαν.

«Δεν πρόλαβα να δω τον οδηγό, το μόνο που άκουσα ήταν ένας κινητήρας να ανεβάζει στροφές. Δεν μου έβγαζε κανένα νόημα γιατί υπήρχαν ακόμα άνθρωποι εδώ, ακουγόταν σαν ένα αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Δεν είχε κανένα νόημα», είπε.

«Και μετά κοιτάζω ψηλά και βλέπω ανθρώπους να εκσφενδονίζονται. Συνέβη τόσο γρήγορα».

Ο Βαρντέχ είπε ότι ο τελευταίος καλλιτέχνης μόλις είχε τελειώσει την εμφάνισή του και ότι πολλές καντίνες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του, είχαν παραμείνει ανοιχτές για να εξυπηρετήσουν τους πολλούς πελάτες της τελευταίας στιγμής που εξακολουθούσαν να απολαμβάνουν τη βραδιά.

Τότε ήταν που το όχημα, σύμφωνα με τον Βαρντέχ, πέρασε δίπλα από αρκετούς πωλητές του φεστιβάλ και επιτάχυνε πριν κατευθυνθεί στην 43η Λεωφόρο, η οποία είχε μετατραπεί σε πεζοδρομημένη περιοχή με καντίνες παραταγμένες και στις δύο πλευρές.

«Βγήκα έξω από την καντίνα μου, κοίταξα κάτω τον δρόμο και υπήρχαν μόνο πτώματα παντού», είπε ο Βαρντέχ με σπασμένη φωνή. «Διέσχισε όλο το τετράγωνο, πήγε κατευθείαν στη μέση».

Ο Βαρντέχ είπε ότι δεν είναι σίγουρος πώς σταμάτησε το όχημα, αλλά είπε ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται και ότι η αστυνομία ενήργησε γρήγορα για να αποκλείσει την περιοχή. Ο Βαρντέχ είπε ότι ο άνδρας που συνελήφθη έλεγε στους περαστικούς να σταματήσουν να τον βιντεοσκοπούν.

Ο Βαρντέχ, ο οποίος είναι μισός Φιλιππινέζος και παρακολουθούσε το φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά, είπε στο προσωπικό του να μαζέψει και να πάει σπίτι. «Δεν λύγισα μέχρι που έφτασα σπίτι στην οικογένειά μου», είπε. «Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι εδώ».

Ένας άνδρας που μίλησε στο 1130 News Radio ανέφερε ότι η κόρη του βοηθούσε σε μία καντίνα στο Φεστιβάλ Lapu Lapu όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως είπε, ακούστηκαν ξαφνικά κραυγές καθώς ο οδηγός ενός μαύρου SUV έπεσε πάνω το πλήθος, χτυπώντας περισσότερους από 12 ανθρώπους κοντά στην East 43rd Ave και την Fraser St.

Επίσης, υποστήριξε ότι ο οδηγός του SUV προσπάθησε να βγει από το όχημα και να φύγει πεζός από το σημείο.

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του έλεγε στους περαστικούς ότι «λυπάται» και μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο ηγέτης του NDP (Νέου Δημοκρατικού Κόμματος), Τζαγκμίτ Σινγκ, ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στην εκδήλωση, αλλά έφυγε λίγα λεπτά πριν από το μακελειό. «Είναι τόσο φρικτό, δεν ξέρω τι να πω», δήλωσε ο Σινγκ το Σάββατο το βράδυ. «Μόλις είχα φύγει, και απλώς φαντάζομαι τα πρόσωπα των παιδιών που είδα να χαμογελούν και να χορεύουν».0 «Θέλω απλώς η φιλιππινέζικη κοινότητα να ξέρει ότι είμαστε στο πλευρό της», πρόσθεσε. «Όλοι είναι στο πλευρό σας, και θα σταθούμε δίπλα σας ό,τι κι αν φέρουν οι επόμενες μέρες».

Breaking : Multiple people were hit by a vehicle during the Lapu Lapu Festival in Vancouver Saturday evening, near E 43rd Ave and Fraser St. #Vancouver pic.twitter.com/0OoWQndpJI — Gagandeep Singh (@Gagan4344) April 27, 2025

Tragic news: An SUV crashed into a crowd at Vancouver’s Lapu Lapu Festival, leaving multiple dead and many injured on a street closed for the celebration. #Vancouver #LapuLapuFestival #BreakingNews pic.twitter.com/OqkuRczhVo — J.N (@JN_Araain) April 27, 2025

🚨 BREAKING: Several people have been killed and many others injured after a driver plowed into a crowd at a street festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/gDlG16lA1V — Awesome Jew (@Awesome_Jew_) April 27, 2025