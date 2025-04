Καναδάς: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε φεστιβάλ στο Βανκούβερ – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στον Καναδά. Όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε φεστιβάλ στο Βανκούβερ, το βράδυ του Σαββάτου (26/04). Η αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 μ.μ. κοντά στην East 41st Avenue και την Fraser Street, όπου λάμβανε χώρα το Lapu Lapu Day Block Party.

Η αστυνομία του Βανκούβερ ανέφερε ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό κράτηση. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο του δράστη.

Σοκαρισμένος και βαθιά λυπημένος για «το φρικιαστικό περιστατικό», δήλωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Breaking : Multiple people were hit by a vehicle during the Lapu Lapu Festival in Vancouver Saturday evening, near E 43rd Ave and Fraser St. #Vancouver pic.twitter.com/0OoWQndpJI — Gagandeep Singh (@Gagan4344) April 27, 2025

Νωρίτερα, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ομάδες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο, με αρκετούς ανθρώπους να βρίσκονται στο έδαφος — κάποιοι φαίνονταν να είναι τραυματισμένοι.

Tragic news: An SUV crashed into a crowd at Vancouver’s Lapu Lapu Festival, leaving multiple dead and many injured on a street closed for the celebration. #Vancouver #LapuLapuFestival #BreakingNews pic.twitter.com/OqkuRczhVo — J.N (@JN_Araain) April 27, 2025

🚨 BREAKING: Several people have been killed and many others injured after a driver plowed into a crowd at a street festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/gDlG16lA1V — Awesome Jew (@Awesome_Jew_) April 27, 2025

Ένας άνδρας που μίλησε στο 1130 News Radio ανέφερε ότι η κόρη του βοηθούσε σε μία καντίνα στο Φεστιβάλ Lapu Lapu όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως είπε, ακούστηκαν ξαφνικά κραυγές καθώς ο οδηγός ενός μαύρου SUV έπεσε πάνω το πλήθος, χτυπώντας περισσότερους από 12 ανθρώπους κοντά στην East 43rd Ave και την Fraser St.

Επίσης, υποστήριξε ότι ο οδηγός του SUV προσπάθησε να βγει από το όχημα και να φύγει πεζός από το σημείο.