Κάμαλα Χάρις: Η απάντηση της εταιρείας μετά τις θεωρίες συνωμοσίας για τα σκουλαρίκια της – «Ετοιμάζουμε και ανδρική έκδοση για τον Τραμπ»

Μετά τη λήξη του πρόσφατου -και ίσως μοναδικού- debate ανάμεσα στην Καμάλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ, μια θεωρία συνωμοσίας άρχισε να εξαπλώνεται στα social media, εστιάζοντας στα σκουλαρίκια της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Χρήστες του X πρόσεξαν τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια που φορούσε η Χάρις και υπέθεσαν ότι τα χρησιμοποιούσε για να λαμβάνει απομακρυσμένα οδηγίες κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας. Αυτές οι εικασίες, που εντάσσονται σε μια ευρύτερη παράδοση πολιτικών θεωριών συνωμοσίας, ανέφεραν ότι τα σκουλαρίκια που φορούσε η υποψήφια των Δημοκρατικών ήταν τα Nova H1 Audio Earrings, τα οποία λειτουργούν ως Bluetooth ακουστικά. Ωστόσο, αν κάποιος τα παρατηρήσει προσεκτικά, γίνεται σαφές ότι αυτά δεν ήταν τα σκουλαρίκια που φορούσε η Χάρις.

Τα Nova H1 Audio Earrings παρουσιάστηκαν πέρυσι μέσω μιας καμπάνιας στο Kickstarter. Αυτά τα σκουλαρίκια είναι εξοπλισμένα με πραγματικά μαργαριτάρια που κρύβουν ασύρματα ηχεία, μεταδίδοντας ήχο απευθείας στα αυτιά του χρήστη. Παρ’ όλα αυτά, τα συγκεκριμένα σκουλαρίκια δεν ήταν διαθέσιμα στο εμπόριο, και αρκετοί από τους υποστηρικτές της καμπάνιας παραπονέθηκαν ότι δεν έχουν λάβει τα προϊόντα τους, χαρακτηρίζοντας την καμπάνια ως «απάτη». Η εταιρεία πίσω από αυτά, η Icebach Sound Solutions, δεν απάντησε σε αιτήματα του The Verge για σχόλια σχετικά με το viral θέμα.

September 11, 2024