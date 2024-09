Βόρεια Κορέα: Δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου

Η Βόρεια Κορέα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα την Παρασκευή εικόνες από την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου της, στις οποίες ο Κιμ Γιονγκ Ουν περιηγείται σε αυτήν, ενώ ζήτησε περισσότερους φυγοκεντρωτές για να αυξηθούν τα πυρηνικά όπλα για αυτοάμυνα.

Η χώρα, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της πυρηνική δοκιμή το 2006 και τελεί υπό κυρώσεις του ΟΗΕ για τα απαγορευμένα οπλικά της προγράμματα, δεν έχει ποτέ δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου.

Τέτοιες εγκαταστάσεις παράγουν εμπλουτισμένο ουράνιο –το οποίο απαιτείται για την παραγωγή πυρηνικών κεφαλών– περιστρέφοντας το αρχικό υλικό σε φυγοκεντρωτές με υψηλές ταχύτητες.

Ο Κιμ ξεναγήθηκε στο Ινστιτούτο Πυρηνικών Όπλων και στη «βάση παραγωγής πυρηνικών υλικών οπλικού βαθμού», ανέφερε το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA), χωρίς να αναφέρει την τοποθεσία της εγκατάστασης ή την ημερομηνία της επίσκεψης.

Ο Κιμ «τόνισε την ανάγκη περαιτέρω αύξησης του αριθμού των φυγοκεντρωτών προκειμένου να αυξηθούν εκθετικά τα πυρηνικά όπλα για αυτοάμυνα», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύοντας εικόνες του Κιμ να επιθεωρεί σειρές φυγοκεντρωτών.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας «εξοικειώθηκε με την παραγωγή πυρηνικών κεφαλών και τα τρέχοντα πυρηνικά υλικά», ανέφερε το δημοσίευμα.

Ενημερώθηκε για την εγκατάσταση «που παράγει δυναμικά πυρηνικά υλικά μελετώντας, αναπτύσσοντας και εισάγοντας όλα τα στοιχεία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των φυγοκεντρικών διαχωριστών», ανέφερε το KCNA.

Ο Κιμ παρότρυνε την εγκατάσταση να «προωθήσει την εισαγωγή φυγοκεντρωτών νέου τύπου… ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω τα θεμέλια για την παραγωγή πυρηνικών υλικών οπλικού βαθμού» και «τόνισε επίσης την ανάγκη να τεθεί ένας υψηλότερος μακροπρόθεσμος στόχος στην παραγωγή πυρηνικών υλικών που είναι απαραίτητος», πρόσθεσε το KCNA.

Τα προγράμματα πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας απαγορεύονται από τις κυρώσεις του ΟΗΕ, αλλά η χώρα αψηφά εδώ και καιρό τους περιορισμούς, εν μέρει χάρη στην υποστήριξη των συμμάχων της Ρωσίας και της Κίνας.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η ξαφνική δημοσιοποίηση της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου από τη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να έχει ως στόχο να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Οι εικόνες αποτελούν «ένα μήνυμα προς την επόμενη κυβέρνηση ότι θα είναι αδύνατο να αποπυρηνικοποιηθεί η Βόρεια Κορέα», δήλωσε στο AFP ο Χονγκ Μιν, ανώτερος αναλυτής στο Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας.

«Είναι επίσης ένα μήνυμα που απαιτεί από άλλες χώρες να αναγνωρίσουν τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνικό κράτος», πρόσθεσε. Είναι απίθανο η αποκάλυψη να ακολουθηθεί γρήγορα από άλλη πυρηνική δοκιμή, είπε.

Η Πιονγκγιάνγκ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι μια βροχόπτωση ρεκόρ στα τέλη Ιουλίου είχε σκοτώσει απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων, είχε πλημμυρίσει κατοικίες και είχε κατακλύσει εκτάσεις καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις βόρειες περιοχές της κοντά στην Κίνα.

Το 38 North, ένα πρόγραμμα ανάλυσης της Βόρειας Κορέας που διαχειρίζεται το think tank Stimson Centre, ανέφερε την Τετάρτη ότι ο κύριος χώρος πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας είχε υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες.

Ο κύριος χώρος πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας «βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Όλοι οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι έχουν χαθεί λόγω ζημιών από τη βροχή και το έδαφος είναι πολύ αποδυναμωμένο», πρόσθεσε ο Χονγκ.

Οι σχέσεις μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας βρίσκονται σε ένα από τα χαμηλότερα σημεία των τελευταίων ετών, με την Πιονγιάνγκ να ανακοινώνει πρόσφατα την ανάπτυξη 250 εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων στα νότια σύνορά της.

Η Νότια Κορέα καταδίκασε την αποκάλυψη της εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου της Βόρειας Κορέας, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενοποίησης της χώρας, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί την κατοχή πυρηνικών όπλων από την Πιονγκγιάνγκ.

Η Βόρεια Κορέα στέλνει επίσης στη Νότια μπαλόνια που μεταφέρουν σκουπίδια, συμπεριλαμβανομένου ενός πενθήμερου συνεχούς βομβαρδισμού την περασμένη εβδομάδα.

