Jennifer Lopez: Μοίρασε εγκεφαλικά στο WorldPride D.C. με το μικροσκοπικό σύνολο που φόρεσε

Η Jennifer Lopez προκάλεσε “εγκεφαλικά” στους θαυμαστές της με ένα πολύ τολμηρό λουκ που αποκάλυπτε την ηβική της περιοχή, καθώς ανέβηκε στη σκηνή για το WorldPride D.C. Η τραγουδίστρια, 55 ετών, έκανε μια σειρά από εντυπωσιακές εμφανίσεις, καθώς τραγουδούσε επιτυχίες – λίγο μετά την δήλωση του πρώην της, Ben Affleck, ότι θα πλήρωνε εκατομμύρια για να την βγάλει από την ζωή του.

Συγκεκριμένα, η Lopez φόρεσε ένα σύνολο poy που δημιουργήθηκε από το brand The Blonds με έδρα την Νέα Υόρκη και είχε ένα βαθύ – βαθύ κόψιμο στο μπροστινό μέρος. Το λιτό κορμάκι ήταν φτιαγμένο από γυαλιστερό ασημένιο υλικό και περιείχε αστραφτερά διακοσμητικά στοιχεία που έλαμπαν κάτω από τα λαμπερά φώτα της σκηνής.

Η Lopez – η οποία πρόσφατα χαρακτηρίστηκε “απελπισμένη” από τους θαυμαστές της για το λεσβιακό της φιλί στα AMAs – ολοκλήρωσε το ντύσιμό της βάζοντας ένα ζευγάρι λαμπερές, ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο και άφησε τις μακριές της μπούκλες να πέφτουν στους ώμους της σε ανάλαφρα κύματα.

Η Jennifer δεν είναι η πρώτη διασημότητα που επιλέγει την τολμηρή ενδυματολογική επιλογή – με τη Halle Berry να τραβά επίσης την προσοχή για ένα παρόμοιο λουκ, καθώς δεν φορούσε εσώρουχα στο Met Gala του 2025 τον περασμένο μήνα.

Η Lopez γίνεται 56 ετών στις 24 Ιουλίου. Η σταρ φόρεσε και άλλα εντυπωσιακά ρούχα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της το Σαββατοκύριακο – τα οποία είχαν επίσης σχεδιαστεί από τους The Blonds.

Το ένα ήταν ένα μπικίνι με φλογερή φλογερή λεπτομέρεια, καθώς και ένα ασορτί σλιπ που αναδείκνυε την καλογυμνασμένη σιλουέτα της Lopez. Φορούσε επίσης ένα μαύρο catsuit που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία και σχεδιάστηκε από τον Rey Ortiz.

Η Jennifer μεταπήδησε στην κεντρική της σελίδα στο Instagram για να παρουσιάσει τις πολυάριθμες εμφανίσεις της ξεχωριστής βραδιάς – και έδωσε τα εύσημα στους σχεδιαστές καθώς και στους στιλίστες της Rob Zangardi και Mariel Haenn

“Σημαντικό shoutout to @theblondsny for slaying my sparkly World Pride stage looks-and to @fashionbyreyortiz for that fierce black catsuit moment’, έγραψε στο Instagram. ‘Όλοι σας δεν καταλάβατε απλώς την αποστολή, αλλά την ξαναγράψατε. Οι βασίλισσες της σκηνής, στέφθηκαν και επιβεβαιώθηκαν!”

Ανάμεσα στα τραγούδια που έβγαλε για το κοινό, η Jennifer βρήκε χρόνο να δώσει ένα ξεχωριστό μήνυμα στους θαυμαστές της, σύμφωνα με το Out Magazine. ‘Όλα αυτά τα χρόνια, η αγάπη και η υποστήριξή σας ήταν πηγή δύναμης για μένα και σήμερα είμαι εδώ για να σας γιορτάσω’, εξέφρασε η τραγουδίστρια.