Ισραήλ: Τρεις σοβαρά τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι χθες Κυριακή κοντά στην Ασντότ, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

«Διαπράχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Friendly της Γκαν Γιαβνέ», δήλωσε χθες βράδυ ο Ζακί Χέλερ, εκπρόσωπος του Μαγέν Δαυίδ Αδόμ («Ερυθρά Ασπίδα του Δαυίδ», ή «Ερυθρό Αστέρι του Δαυίδ», υπηρεσία ανάλογη του Ερυθρού Σταυρού).

«Νοσοκόμοι προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά», οι οποίοι κατόπιν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε.

BREAKING:

Islamist terror attack in Gav Yavne in Israel.

3 young people are in serious condition after having been stabbed.

The attacker has been shot and killed pic.twitter.com/kvx23zV3c0

