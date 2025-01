Ισραήλ: Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία εκεχειρίας για τη Γάζα – Ξεκινάει την Κυριακή η εφαρμογή της – Τι προβλέπει

Έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση που κράτησε σχεδόν 7 ώρες το διευρυμένο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικύρωσε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από τη συνεδρίαση που έληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/1).

Σφοδρές αντιδράσεις

Στη συμφωνία αντιτάχθηκαν σφόδρα ορισμένοι σκληροπυρηνικοί του υπουργικού συμβουλίου, οι οποίοι άφησαν την απόφασή τους γραμμένη σε κάποια χαρτιά και αποχώρησαν, επειδή από το απόγευμα της Παρασκευής ξεκίνησε η ιερή μέρα για του Ισραηλινούς, το Σαμπάτ.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εγκρίθηκε με 24 ψήφους υπέρ έναντι οκτώ κατά.

Συγκεκριμένα οι υπουργοί του κόμματος του Νετανιάχου του Λικούντ, Νταβίντ Αμσαλέμ και Αμιχάι Τσικλί ήταν μεταξύ των οκτώ μελών του υπουργικού συμβουλίου που ψήφισαν κατά της συμφωνίας. Οι υπόλοιποι προέρχονται από τα αρκοδεξία κόμματα, Otzma Yehudit (Εβραϊκή Δύναμη) και Θρησκευτικός Σιωνισμός.

Ο υπουργός Επικοινωνιών, Σλόμο Κάρχι, επίσης του κόμματος Λικούντ δεν ήταν παρών.

Οι υπουργοί του Otzma Yehudit που αντιτάχθηκαν στη συμφωνία είναι ο ηγέτης του κόμματος, Ιταμάρ Μπεν ΓΚβιρ, ο Γιτζάκ Βασερλάουφ και ο Αμιχάι Ελιγιάχου. Ο επικεφαλής του Θρησκευτικού Σιωνισμού, Μπεζαλέλ Σμότριχ, μαζί με τους υπουργούς του κόμματός του Ορίτ Στροκ και Οφέρ Σοφέρ ψήφισαν κατά.

Το Otzma Yehudit απείλησε να εγκαταλείψει τον συνασπισμό για τη συμφωνία, ενώ ο Θρησκευτικός Σιωνισμός θα παραμείνει στην κυβέρνηση παρά την αντίθεσή του στη συμφωνία, καθώς ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να κατέληξε σε συνεννόηση με τον Σμότριχ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, η εφαρμογή της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός έξι εβδομάδων αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από αύριο Κυριακή.

Πλέον αφού η κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία, όσοι εναντιώνονται σε αυτήν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απελευθέρωσης Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας, αν και το δικαστήριο είναι απίθανο να παρέμβει.

Στην πρώτη φάση θα ξεκινήσει και το σταδιακό άνοιγμα των περασμάτων για να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα, ενώ παράλληλα θα εκκινήσει και η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων και ανταλλαγής τους με τους Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Ισραήλ: Οι αρχές δημοσιοποίησαν τα ονόματα των πρώτων 95 Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν

Συνοπτικά τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Πλήρη και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες

Τριάντα τρεις Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν συνολικά, τρεις την Κυριακή και οι υπόλοιποι αργότερα, ξεκινώντας πρώτα με γυναίκες και παιδιά και μετά με άνδρες άνω των 50 ετών

Το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του από όλες τις κατοικημένες περιοχές της Γάζας και να επιτρέψει την είσοδο 600 φορτηγών με βοήθεια την ημέρα

Τριάντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές να απελευθερωθούν για κάθε έναν άμαχο όμηρο

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 50 Παλαιστίνιους κρατούμενους για κάθε γυναίκα στρατιώτη του Ισραήλ

Το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει όλες τις Παλαιστίνιες γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 19 ετών που κρατούνται από τις 7 Οκτωβρίου 2023

Την 16η ημέρα αρχίζουν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το δεύτερο και το τρίτο στάδιο

Αυτοί είναι οι 33 όμηροι που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι στην πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Η μονάδα συντονισμού ομήρων και αγνοουμένων της κυβέρνησης την Παρασκευή ειδοποίησε τις οικογένειες των 33 Ισραηλινών ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με το απεσταλμένο του ΕΡΤNews Γιώργο Σιδέρη, οι οποίες αναφέρουν ότι οι τρεις πρώτοι που θα απελευθερωθούν είναι γυναίκες σε καλή κατάσταση.

Αυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, τα οποία θα επιστραφούν σε διάστημα 42 ημερών, είναι οι λεγόμενες «ανθρωπιστικές» περιπτώσεις: γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι και ανάπηροι.

Το Ισραήλ δεν έχει ενημερωθεί πόσοι από τους 33 είναι ζωντανοί, αν και αναμένει ότι η πλειοψηφία είναι. Ορισμένες ανεπιβεβαίωτες αναφορές των Μέσων Ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ισραήλ επέμεινε να λάβει πρώτα τους ζωντανούς μεταξύ των 33, με τις σορούς να επιστρέφονται στο τέλος.

Η σειρά κυκλοφορίας δεν είναι ακόμη γνωστή. Οι ταυτότητες όσων πρόκειται να επιστρέψουν αναμένεται να παρέχονται 24 ώρες πριν από κάθε μετακίνηση. Το πρόγραμμα για την απελευθέρωση περιλαμβάνει την επιστροφή τριών ομήρων την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας και τεσσάρων ακόμη την έβδομη ημέρα. Στη συνέχεια, τρεις όμηροι θα επιστρέφονται κάθε εβδομάδα για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων. Τέλος, 14 όμηροι θα επιστραφούν την τελευταία, έκτη εβδομάδα της πρώτης φάσης.

Ο κατάλογος είναι σχεδόν πανομοιότυπος με εκείνον που δημοσιεύτηκε από σαουδαραβικό ειδησεογραφικό πρακτορείο νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού η Χαμάς προφανώς διέρρευσε ένα έγγραφο με τα ονόματα καθώς οι διαπραγματευτές πλησίαζαν στη σφράγιση της συμφωνίας.

Η λίστα περιλαμβάνει 12 γυναίκες και παιδιά:

Romi Gonen, 23

Emily Damari, 27

Arbel Yehud, 29

Doron Steinbrecher, 31 Ariel

Bibas, 5

Kfir Bibas, 2

Shiri Silberman Bibas, 33

Liri Albag, 19

Karina Ariev, 20

Agam Berger, 20

Daniela, 20

Περιλαμβάνει επίσης 10 ηλικιωμένους άνδρες:

Ohad Ben-Ami, 58

Gadi Moshe Moses, 80

Keith Siegel, 65

Ofer Calderon, 54

Eli Sharabi, 52

Itzik Elgarat, 70

Shlomo Mansour, 86

Ohad Yahalomi, 50

Oded Lifshitz, 50

Idan, 8

Και άλλοι 11 άνδρες κάτω των 50 ετών:

Hisham al-Sayed, 36

Yarden Bibas, 35

Sagui Dekel-Chen, 36

Yair Horn, 46

Omer Wenkert, 23

Sasha Trufanov, 28

Eliya Cohen, 27

Or Levy, 34Avera

Mengistu, 38

TalThom, 29

Το ένα άτομο που βρισκόταν στη λίστα της σαουδαραβικής εκπομπής και που δεν είναι στη λίστα απελευθέρωσης είναι ο Youssef Hamis Ziyadne , 54 ετών, ο οποίος επιβεβαιώθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι σκοτώθηκε σε αιχμαλωσία και του οποίου το σώμα ανασύρθηκε από τους IDF.

Πέρα από τους 33 της λίστας, 65 ακόμη άτομα κρατούνται από τη Χαμάς, πολλά από τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Αυτά πρόκειται να επιστραφούν ως μέρος μιας δεύτερης φάσης μιας συμφωνίας, εάν πραγματοποιηθεί, η οποία θα οδηγήσει επίσης σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.