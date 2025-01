Ισραήλ: «Λευκός καπνός» από το υπουργικό συμβούλιο – Εγκρίθηκε η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα

Η ισραηλινή κυβέρνηση επικύρωσε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο απελευθέρωσης των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, συμπληρώνοντας ότι η συμφωνία «θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025».

