Ισραήλ: Θα ασκήσει έφεση στην απόφαση για τα εντάλματα σύλληψης κατά Νετανιάχου και Γκάλαντ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Τετάρτη (27/11) πως το Ισραήλ ενημέρωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση του Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος του ιδίου του πρωθυπουργού και του πρώην υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ.

Το ΔΠΔ, στο οποίο το Ισραήλ δεν είναι μέλος και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του στη χώρα, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου, του Γκάλαντ και του επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Νετανιάχου τόνισε σήμερα ότι ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον ενημέρωσε για μέτρα που προωθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο κατά του ΔΠΔ και συνεργαζόμενων χωρών.

🔴 Israel files appeal against ICC arrest warrants for Netanyahu & Gallant, saying it will expose “in detail just how absurd the issuance of arrest warrants was & how it lacks any factual or legal basis.” Israel still also rejects that the ICC has any authority in first instance. pic.twitter.com/sFCste5Phz

