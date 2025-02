Ισραήλ: Συγκινητικές στιγμές από την επανένωση των 3 ομήρων της Χαμάς με τις οικογένειές του

Μαχητές της Χαμάς απελευθέρωσαν το Σάββατο τρεις ισραηλινούς ομήρους έπειτα από 484 ημέρες ομηρείας στη λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα περισσότερους από 180 Παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, στην τέταρτη ανταλλαγή από την έναρξη της εκεχειρίας στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός Γιάρντεν Μπίμπας, πατέρας των δύο τελευταίων παιδιών που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη λωρίδα της Γάζας, ο Γαλλοϊσραηλινός Οφέρ Καλντερόν και ο Ισραηλινοαμερικανός Κιθ Σίγκελ έφθασαν στο Ισραήλ αφού παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αποφυλάκισε 182 Παλαιστινίους και έναν Αιγύπτιο, σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστινίων Φυλακισμένων: 150 μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη λωρίδα της Γάζας, 25 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και οκτώ, μεταξύ των οποίων ο Αιγύπτιος, απελάθηκαν στην Αίγυπτο.

Πολυάριθμα μέλη του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς οργάνωσαν στη Γάζα τελετές απελευθέρωσης που διεξήχθησαν με ηρεμία, μετά το χάος που είχε επικρατήσει κατά την προηγούμενη απελευθέρωση ομήρων την Πέμπτη.

Η σημερινή ανταλλαγή είναι η τέταρτη από την έναρξη της εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Στη Χαν Γιούνις, ο 54χρονος Οφέρ Καλντερόν απελευθερώθηκε πριν από τον 35χρονο Γιάρντεν Μπίμπας. Πλαισιωμένοι από ένοπλους και κουκουλοφόρους μαχητές, ανέβηκαν διαδοχικά σε μια εξέδρα ανάμεσα σε ερείπια.

Ίδια σκηνοθεσία και στην πόλη της Γάζας, όπου απελευθερώθηκε ο 65χρονος Κιθ Σίγκελ, με κασκέτο στο κεφάλι και αβέβαιο βήμα.

Όπως είχε γίνει και σε προηγούμενες απελευθερώσεις ομήρων, η Χαμάς τους ζήτησε να χαιρετίσουν τις κάμερες πριν τους παραδώσει στη ΔΕΕΣ.

Στη συνέχεια παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία στο Ισραήλ, όπου υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας.

Σε ατμόσφαιρα βαριά από συναισθήματα, εκατοντάδες άνθρωποι παρακολούθησαν στο Τελ-Αβίβ τις απελευθερώσεις από μια γιγαντοοθόνη.

Συγκινητικές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, όπως εκείνη με τον Γιάρντεν Μπίμπας να αγκαλιάζει ξανά τη μητέρα του μετά από μήνες.

Yarden Bibas is finally reunited with his father and sister—but his wife, Shiri, and their children, Ariel and Kfir, are not with him.

There is no word in the dictionary to describe this kind of emotion.

