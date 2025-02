Γάζα: Αυτοί είναι οι τρεις όμηροι της Χαμάς που απελευθερώθηκαν σήμερα – Βίντεο

Έπειτα από σχεδόν 16 μήνες ομηρίας, η Χαμάς άφησε σήμερα ελεύθερους τρεις Ισραηλινούς ομήρους, μεταξύ των οποίων ο πατέρας των δύο τελευταίων παιδιών που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, μια υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός Γιάρντεν Μπίμπας και ο Γαλλοϊσραηλινός Οφέρ Καλντερόν παραδόθηκαν πρώτοι σήμερα το πρωί στον Ερυθρό Σταυρό στην πόλη Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας. Λίγη ώρα αργότερα η Χαμάς παρέδωσε και τον Αμερικανοϊσραηλινό Κιθ Σίγκελ, αυτή τη φορά στην πόλη της Γάζας.

Η τύχη της οικογένειας Μπίμπας προκαλεί αγωνία στο Ισραήλ. Τα τέσσερα μέλη της απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Το 2023 το παλαιστινιακό κίνημα είχε ανακοινώσει τον θάνατο σε ισραηλινό πλήγμα της Σίρι Μπίμπας και των δύο γιων της – του Κφιρ που είναι 2 ετών σήμερα και του Αριέλ, 5 ετών– , όμως οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι νεκροί.

«Χαμάς, πού είναι τα μωρά Μπίμπας;», έγραψε χθες Παρασκευή στο Χ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο Γιάρντεν μας πρόκειται να επιστρέψει αύριο (…) αλλά η Σίρι και τα παιδιά δεν έχουν επιστρέψει ακόμη», έγραψε η οικογένεια του ομήρου στο Instagram, κάνοντας λόγο για «ανάμικτα συναισθήματα».

After 484 days, Ofer and Yarden have finally been released from captivity. pic.twitter.com/52zKkhXUhP

Στη διάρκεια της διαδικασίας απελευθέρωσης του Μπίμπας και του Καλντερόν στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ήταν παρόντες δεκάδες μαχητές της Χαμάς, οι περισσότεροι με καλυμμένα τα πρόσωπα και φορώντας στολές παραλλαγής.

Όμως αντίθετα με τις απελευθερώσεις της Πέμπτης, όταν παρατηρήθηκαν σκηνές χάους, σήμερα στο σημείο της παράδοσης δεν είχαν συγκεντρωθεί Παλαιστίνιοι.

Ο 35χρονος Μπίμπας και ο 54χρονος Καλντερόν αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από μια σύντομη διαδικασία που διεξήχθη εν μέσω κατεστραμμένων κτιρίων.

Ο Καλντερόν είχε απαχθεί από τη Χαμάς μαζί με τον γιο του Ερέζ, 12 ετών, και την κόρη του Σαχάρ, 16 ετών, που αφέθηκαν ελεύθεροι κατά την πρώτη εκεχειρία στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, τον Νοέμβριο του 2023.

The same terrorist organization that violently kidnapped American-Israeli Keith Siegel (65) from his home is now cruelly parading him on stage—after 484 horrific days in captivity.

Keith, we are all waiting for you at home. pic.twitter.com/CU8yBLUQa8

— Israel ישראל (@Israel) February 1, 2025