Ισραήλ- Χαμάς: Σήμερα η τέταρτη ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ισραήλ και η Χαμάς πρόκειται να προχωρήσουν σήμερα στην τέταρτη ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους μετά τη σύναψη συμφωνίας στις 19 Ιανουαρίου για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα είναι ο πατέρας των δύο τελευταίων παιδιών που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, μια υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Ο Γιάρντεν Μπίμπας πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος σήμερα, αλλά η σύζυγός του και τα δύο τους παιδιά δεν έχουν επιστρέψει από τη Γάζα και η τύχη τους παραμένει άγνωστη. Ο Όφερ Καλντερόν, ένας Γαλλοϊσραηλινός, και ο Κιθ Σίγκελ, ένας Αμερικανοϊσραηλινός πρόκειται επίσης να απελευθερωθούν.

Το Ισραήλ από την πλευρά του θα αφήσει ελεύθερους 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστίνιων Κρατουμένων, μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δεκαπέντε όμηροι – δέκα Ισραηλινοί και πέντε Ταϊλανδοί—και 400 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν ήδη απελευθερωθεί αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έπειτα από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

