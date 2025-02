Στη Γάζα οι πρώτοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ – Άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα

Τρία λεωφορεία με Παλαιστίνιους κρατούμενους, τους οποίους απελευθέρωσε το Ισραήλ ως αντάλλαγμα για τρεις Ισραηλινούς ομήρους, έφθασαν το Σάββατο (1/2/2025) στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κατά την αποβίβασή τους από οχήματα που είχε ναυλώσει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, οι άνδρες, που φορούσαν τις γκρι φόρμες των κρατουμένων, χαιρέτισαν το πλήθος που είχε έρθει να τους υποδεχθεί.

Οι κρατούμενοι έπρεπε να υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους στο νοσοκομείο πριν πάνε στα σπίτια τους. «Με αίμα και πνεύμα, θα σε λυτρώσουμε, αιχμάλωτε!» ψέλνουν μερικοί στο πλήθος καθώς οι άνδρες έφευγαν ένας ένας από τα λεωφορεία.

Μερικοί κρατούμενοι έβγαλαν το κεφάλι τους έξω από τα παράθυρα των οχημάτων καθώς προσπαθούσαν να εντοπίσουν συγγενείς ή να μιλήσουν με άτομα που γνώριζαν μέσα στο πλήθος.

Σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστινίων Κρατουμένων στη Ραμάλα, 150 από τους 183 κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι το Σάββατο στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επρόκειτο να μεταφερθούν στη Γάζα. «Αυτή είναι μια νέα μέρα νίκης για τον λαό μας. Σήμερα, μια νέα ομάδα ηρώων μας απελευθερώνεται», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της Χαμάς που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

