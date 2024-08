Ισραήλ: Προσπαθεί να σύρει τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή; Έξαλλη η Ουάσινγκτον με την δολοφονία Χανίγια

Γνώριζε η Ουάσινγκτον τα σχέδια του Ισραήλ για την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, που απειλεί να σύρει ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής σε έναν καταστροφικό πόλεμο;

Επιμέλεια: Εύη Απολλωνάτου

Αυτή είναι η ερώτηση που κάνουν οι αναλυτές ανά τον κόσμο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δύο μέρες πριν την δολοφονία βρισκόταν στις ΗΠΑ και το Κογκρέσο. Γι’ αυτό αρκετά δημοσιεύματα πιθανολογούν ότι ο Λευκός Οίκος γνώριζε εκ των προτέρων το ισραηλινό σχέδιο της δολοφονίας του αρχηγού της Χαμάς.

Αμέσως μετά την δολοφονία ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν έσπευσε να τονίσει ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν ούτε είχαν εμπλοκή» στην δολοφονία Χανίγια.

«[σ.σ. Η δήλωση Μπλίνκεν] μπορεί κάλλιστα να είναι αλήθεια. Αλλά στην περιοχή, η αντίληψη μάλλον δεν θα είναι αυτή, και αυτό θα ενισχυθεί από το γεγονός ότι μόλις πριν από δύο περίπου ημέρες, ο επικεφαλής της Μοσάντ διαπραγματευόταν με τον επικεφαλής της CIA σε συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός», είπε στο Al Jazeera εκτελεστική αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Quincy, μιας δεξαμενής σκέψης για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τρίτα Πάρσι.

Σήμερα ένα δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post υποστηρίζει την θέση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι δεν είχε ενημερωθεί. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ αμέσως μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς ότι βρισκόταν πίσω από το σχέδιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν ήταν εξοργισμένοι με την απόφαση να εξοντωθεί ο Ισμαήλ Χανίγια, καθώς ανησυχούσαν τι θα μπορούσε να ανατρέψει διαπραγματεύσεις μηνών για την επίτευξη κατάπαυσης πυρός στην Γάζα.

Η εφημερίδα εξήγησε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι επίσης εξοργισμένοι για το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν τους ενημέρωσε πριν ξεκινήσει άλλες επιχειρήσεις για τις δολοφονίες διοικητών της Χεζμπολάχ και του Ιράν.

Ανώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται η Washington Post επιβεβαιώνει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα ήταν «τεταμένη».

The Biden administration is racing to avert an explosion of violence across the Middle East, a high-stakes moment that threatens to derail a long-awaited cease-fire deal in the Gaza Strip and underscores the limits of American influence over Israel. https://t.co/i1blTBOxUr

— The Washington Post (@washingtonpost) August 6, 2024