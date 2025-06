Ισραήλ: Μαζικές αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (18/6) ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών σε περίπου 20 ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και όπλων στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Συγκεκριμένα, 60 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιδρομές, οι οποίες, σύμφωνα με τον IDF, έπληξαν «μονάδες παραγωγής όπλων, εγκαταστάσεις παραγωγής φυγοκεντρητών, καθώς και εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης του έργου ανάπτυξης πυρηνικών όπλων του ιρανικού καθεστώτος».

⭕️ The IDF struck a centrifuge production site and multiple weapon manufacturing facilities in the Tehran area, key elements of Iran’s nuclear weapons and missile programs.

Over 50 IAF fighter jets targeted:

– A facility for producing centrifuges used to enrich uranium beyond… pic.twitter.com/YXMiKAJWVz

